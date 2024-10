Francúzsko sa zaviazalo dodržiavať pravidlá EÚ týkajúce sa výdavkov

Luxemburg 7. októbra (TASR) - Rokovania Európskej komisie s novou francúzskou vládou o rozpočte krajiny a verejných financiách sa začali sľubne. Povedal to novinárom pred pondelkovým stretnutím Euroskupiny, neformálneho združenia ministrov financií eurozóny, komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Gentiloni pritom poukázal na diskusie o rozpočte s novým francúzskym ministrom financií Antoinom Armandom, keďže cieľom Paríža je obmedziť výdavky a znížiť deficit.



Armand vo štvrtok (10. 10.) predstaví v parlamente svoj návrh rozpočtu. Vláda vo Francúzsku chce zredukovať veľký dlh prostredníctvom znižovania výdavkov a zavedením nových daní.



V Luxemburgu sa nový francúzsky minister financií pokúšal ubezpečiť partnerov, že prioritou vlády v Paríži je dostať deficit pod kontrolu a splniť rozpočtové pravidlá Európskej únie (EÚ).



Armand pred prvým stretnutím s ministrami financií zdôraznil, že dodržiavanie pravidiel je "otázkou medzinárodnej dôveryhodnosti". Potrebuje však presvedčiť aj trhy, že Francúzsko dosiahne svoje ciele.



Brusel už pokarhal Paríž za porušovanie rozpočtových pravidiel EÚ. V júli zaradil Francúzsko medzi krajiny, proti ktorým vedie formálne konanie pre nadmerný deficit. Rozpočtový schodok Francúzska prekračuje totiž povolený limit v EÚ, ktorým sú 3 % hrubého domáceho produktu (HDP).



Paríž musí teraz EÚ predložiť viacročný plán na zníženie deficitu. Francúzsko pritom dostalo istý odklad, keďže predčasné voľby v júli nepriniesli jasného víťaza a vytvorenie novej vlády trvalo niekoľko mesiacov. Svoj rozpočtový plán musí Európskej komisii dodať do 31. októbra.



Armand je optimistický, pokiaľ ide o snahu Francúzska znížiť deficit pod povolenú hranicu EÚ do roku 2029. To je však o dva roky neskôr, ako sľuboval jeho predchodca Bruno Le Maire na začiatku roka 2024.



Armanda čaká náročná úloha. Jeho návrh rozpočtu musí presvedčiť trhy a Brusel a zároveň zabezpečiť, aby nespôsobil občanom a podnikom príliš veľa bolesti. A času má málo.



Francúzsky premiér Michel Barnier označil francúzske dlhy vo výške viac ako 3,2 bilióna eur, vyše 110 % HDP, za "Damoklov meč nad hlavou Francúzska a každého Francúza".



Armand počas diskusie o širších otázkach ovplyvňujúcich Európu trval na tom, že Francúzsko je odhodlané pokročiť v kľúčových prioritách vrátane zvýšenia konkurencieschopnosti tzv. starého kontinentu.



"EÚ zaostáva za Čínou a USA v strategických oblastiach," varoval Armand, podľa ktorého je potrebné pracovať na "prehĺbení jednotného trhu a posilnení európskej priemyselnej politiky".