Paríž 13. februára (TASR) - Francúzsko si už nemôže dovoliť odkladať uťahovanie opaskov, keďže splácanie dlhov sa bude v nasledujúcich rokoch nabaľovať ako snehová guľa. Uviedol to vo štvrtok nezávislý verejný kontrolný úrad. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Francúzske verejné financie sa minulý rok vymkli spod kontroly v dôsledku politickej krízy, pre ktorú boli vlády paralyzované a neschopné riešiť neočakávaný pokles daňových príjmov a prudký nárast výdavkov počas dvoch rokov.



"Už nemôžeme opakovať tie isté chyby a stále odkladať snahy o kontrolu verejných financií, to už jednoducho nie je možné," povedal novinárom šéf kontrolného úradu Pierre Moscovici. "Ak to neurobíme, budeme prinútení to urobiť," dodal.



Po týždňoch odkladov nový francúzsky premiér Francois Bayrou dosiahol minulý týždeň schválenie rozpočtu na rok 2025. Využil pritom špeciálne ústavné právomoci, aby obišiel hlboko rozdelenú dolnú komoru parlamentu, kde sa žiadna strana ani zďaleka nepribližuje k získaniu väčšiny.



Hovorkyňa vlády Sophie Primasová v reakcii na výročnú správu kontrolného úradu o verejných financiách uviedla, že kabinet je odhodlaný týmto problémom čeliť.



Aj ministerstvo financií uviedlo, že zdieľa mnohé obavy kontrolného úradu vrátane potreby dosiahnuť ciele v oblasti znižovania deficitu v strednodobom horizonte.



Rozpočet na rok 2025 si kladie za cieľ znížiť deficit verejného sektora na 5,4 % hrubého domáceho produktu (HDP) zo 6 % HDP v roku 2024 prostredníctvom úsporných opatrení a zvýšenia daní. No aj tak bude mať Francúzsko jeden z najväčších fiškálnych deficitov v Európskej únii (EÚ).



Kontrolný úrad skonštatoval, že "obnovenie finančnej dôveryhodnosti Francúzska sa stalo absolútne naliehavé, aby sa predišlo nekontrolovanému zvýšeniu platieb za dlh". O to dôležitejšie je tak dodržať tohtoročný cieľ deficitu ako prvý krok k jeho zníženiu na povolenú úroveň v EÚ, teda na 3 % HDP, do roku 2029.



Plány na škrty vo výdavkoch však boli skúpe na detaily, pričom Francúzsko by na splnenie cieľa malo do roku 2029 okresať ročné výdavky o 110 miliárd eur, uviedol kontrolný úrad.



Dodal, že Francúzsko na rozdiel od iných veľkých európskych krajín nebude schopné do konca tohto desaťročia znížiť svoje dlhové zaťaženie na úroveň pred pandémiou.