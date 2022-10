Francúzsko spúšťa novú iniciatívu na úsporu energie

Paríž 8. októbra (TASR) - Každé gesto sa počíta. To je heslo najnovšej kampane na úsporu energie, ktorú francúzska vláda predstavila vo štvrtok (6. 10.), aby previedla krajinu cez zimu bez plynu z Ruska a aby sa priblížila k cieľom Európskej únie (EÚ) v oblasti úspory energií. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Francúzsko sa snaží o "energetickú triezvosť" a už mesiace pracuje na detailoch podobne ako celá Európa. Vojna na Ukrajine a následné sankcie Západu proti Rusku nútia kontinent, aby sa rýchlo odstrihol od lacných fosílnych palív od agresora a hľadal alternatívne zdroje. Tento dramatický posun však tiež vyvoláva obavy z nedostatku energií v Európe.



Vláda v Paríži chce zabrániť akémukoľvek výpadku dodávok plynu alebo elektriny v nadchádzajúcich zimných mesiacoch. Snaží sa preto o rýchle zníženie spotreby energie o 10 % oproti roku 2019 pomocou množstva opatrení, ktoré ministri predstavili tento týždeň. Zahŕňajú celý rad tipov na šetrenie energie a novú vládnu propagačnú kampaň "Každé gesto sa počíta", ktorá vyzýva ľudí, aby sa pridali.



Ministerka energetiky Agnes Pannier-Runacherová uviedla, že je to "len prvý krok" k hlavnému cieľu, ktorým je znížiť spotrebu energie v krajine o 40 % do roku 2050 na dosiahnutie cieľa EÚ v oblasti klimatickej neutrality. "Potrebujeme naliehavé opatrenia," povedala a vyzvala na "všeobecnú mobilizáciu" v prípade obmedzenia spotreby energií. "Náš boj sa nekončí zimou 2022/2023," dodala.



Ceny energií rástli už koncom minulého roka a ruská invázia na Ukrajinu koncom februára spôsobila vážne prerušenie dodávok plynu do západnej Európy.



Vláda v Paríži predstavila svoj energetický plán len deň po oznámení, že francúzske zásobníky plynu sú plné na 100 %. Odborníci však varujú, že to nemusí stačiť, ak bude zima chladnejšia a dlhšia.



Kľúčovým odporúčaním je obmedziť teplotu v budovách na 19 stupňov Celzia, hoci podľa Pannier-Runacherovej "žiadna teplotná polícia" nebude kontrolovať dodržiavanie predpisov.



Domácnosti, podniky a administratíva by mali tiež túto jeseň a zimu začať vykurovať o dva týždne neskôr a s vykurovaním skončiť o dva týždne skôr ako zvyčajne.



Teplota verejných krytých športovísk sa zníži o dva stupne Celzia a vody vo verejných bazénoch o jeden stupeň.



Štátni zamestnanci dostanú 2,88 eura na deň, ak budú pracovať z domu, čo umožní úradom zatvoriť ich kancelárie, čím by sa ušetrili náklady na vykurovanie, uviedol minister pre verejné služby Stanislas Guerini.



"Ak sa všetci zmobilizujeme, aby sme splnili tento cieľ, prežijeme zimu aj pri tých najnepriaznivejších scenároch," povedal prezident Emmanuel Macron vo štvrtok popredným podnikateľom s tým, že "cieľom plánu nie je menšia produkcia ani klesajúci ekonomický rast". "Zdržanlivosť jednoducho znamená stať sa efektívnejším," dodal.



Niektoré mestá nečakali, kým vláda zasiahne, a už začali znižovať teploty v športových halách a na iných miestach. Niekde dokonca na noc vypínajú aj pouličné osvetlenie.