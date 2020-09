Francúzsko tlačí na digitálnu daň na úrovni EÚ

Berlín 11. septembra (TASR) – Francúzsko navrhuje, aby Európska únia zaviedla vlastnú digitálnu daň, ak sa v nasledujúcich mesiacoch nepodarí dosiahnuť medzinárodnú dohodu v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Podľa francúzskej vlády totiž Spojené štáty rokovania na medzinárodnej úrovni blokujú.



„Je načase, aby Európska únia prevzala zodpovednosť," povedal v piatok francúzsky minister financií Bruno Le Maire po rokovaniach ministrov financií eurozóny v Berlíne. Ako dodal, práve pre postoj USA dohodu o digitálnej dani do konca tohto roka neočakáva.



Lídrom EÚ sa v júli na mimoriadnom samite podarilo dosiahnuť dohodu o záchrannom balíku pre ekonomiky po pandémii nového koronavírusu a o rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027, a to v bezprecedentnej výške 1,82 bilióna eur. Množstvo otázok však stále zostáva nezodpovedaných.



Jednou z nich je – odkiaľ získať zdroje na zafinancovanie celého balíka. Okrem novej dane z plastov sa uvažuje práve o digitálnej dani, tam však Brusel naráža na odpor USA.



Podľa francúzskeho ministra by však EÚ mala byť pripravená prijať vlastné riešenie, ak sa do konca roka nebude možné dohodnúť v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. „Ak sa pozriete na dôsledky ekonomickej krízy, jediným víťazom sú digitálne giganty," citovala Le Maira agentúra DPA.



Čiastočnú podporu získal od Luxemburska, proti je však írsky minister financií a zároveň šéf Euroskupiny Paschal Donohoe. Írsko totiž prostredníctvom nízkych daní giganty ako Apple a Fracebook prilákalo a tie si v ostrovnej krajine vytvorili svoje európske centrály. Podľa Donohoa by nové pravidlá nemali ešte viac pridávať problémom, ktoré EÚ už v obchode má. Evidentne tak poukazoval na súčasné napäté vzťahy medzi EÚ a USA.