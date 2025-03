Francúzsko tvrdí, že Čína súhlasila s odložením ciel na koňak

Peking 28. marca (TASR) - Čína súhlasila s odložením možných trvalých ciel na francúzske koňaky o tri mesiace. Uviedol to v piatok francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot, ktorý je na návšteve v ázijskej krajine. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



„Je to prvý krok k urovnaniu tohto sporu,“ povedal s odkazom na clá na koňak na základe antidumpingového vyšetrovania, ktorého základ Francúzsko spochybňuje. „Na konci tejto návštevy môžem potvrdiť, že mi bolo na veľmi vysokej úrovni povedané, že tento scenár nenastane, že závery vyšetrovania budú odložené o tri mesiace,“ vyhlásil Barrot."



Na otázku, čo sa môže stať na konci trojmesačného odkladu, minister priznal, že výsledok je zatiaľ neistý. „Toto je prvý krok, po ktorom bude musieť nasledovať ďalší, aby sme tento spor mohli raz a navždy ukončiť,“ povedal Barrot s tým, že po troch mesiacoch sa vyšetrovanie uzavrie.



„Čínske úrady budú rozhodovať na základe výsledkov vyšetrovania,“ uviedol s tým, že Francúzsko bude pokračovať v úsilí o odvrátenie cla. Čína od októbra zaviedla clá na vývoz brandy z Európy po tom, ako Európska únia (EÚ) uvalila clá na elektrické vozidlá vyrobené v Číne pre neférové dotácie.



Opatrenie bolo bolestivé pre francúzskych výrobcov koňaku, ktorí až 98 % svojho predaja generujú v zahraničí. Koňak tvorí veľkú väčšinu exportu brandy z EÚ do Číny.



Francúzsky koňakový priemysel vo februári uviedol, že od uvalenia antidumpingových ciel v Číne stráca 50 miliónov eur mesačne a požiadal vládu o pomoc. Barrot je na turné v Ázii, ktoré ho zaviedlo do Singapuru, Jakarty, Pekingu a Šanghaja.