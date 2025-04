Francúzsko uberie z rozpočtu päť miliárd eur v snahe obmedziť dlh

Paríž 9. apríla (TASR - Francúzsko sa pokúsi ubrať zo svojho rozpočtu päť miliárd eur v snahe udržať svoj dlh pod kontrolou. Uviedla to v stredu ministerka pre rozpočet Amélie de Montchalinová, ktorá však zároveň dodala, že časť financií prerozdelia na obranu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Ministerka pripomenula, že ratingová agentúra Moody's by mala v piatok (11. 4.) oznámiť svoje nové hodnotenie francúzskeho verejného dlhu.



Francúzsko sa snaží skrotiť svoj dlh, pričom jeho rozpočtový deficit sa drží vysoko nad 3 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo je maximálny povolený limit pre členov eurozóny.



Vláda premiéra Francoisa Bayroua sľubuje, že tento rok zníži deficit na 5,4 % HDP s cieľom dostať ho späť pod 3 % v roku 2029.



Podľa štatistického úradu INSEE dlh Francúzska vlani vzrástol o ďalších 202,7 miliardy eur na 3,3 bilióna eur, čo predstavuje 113 % HDP.



„V nasledujúcich týždňoch vynaložíme ďalších päť miliárd eur na snahu o udržanie sa na ceste k zníženiu dlhu,“ povedala de Montchalinová a dodala, že tieto peniaze budú „zrušené, odložené alebo presmerované“.



„Z týchto piatich miliárd eur pôjde časť na nevyhnutné výdavky na obranu, takže Francúzsko bude mať prostriedky na podporu Ukrajiny a na prezbrojenie,“ povedala.



Agentúra Moody's zatiaľ hodnotí dlh Francúzska známkou Aa3 so stabilným výhľadom, pričom ďalšie dve ratingové agentúry S&P a Fitch ho hodnotia známkou AA- s negatívnym výhľadom.



Situáciu komplikujú aj vysoké clá, ktoré USA zaviedli pre svojich obchodných partnerov, čo vyvolalo obavy z globálnej recesie.