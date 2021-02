Francúzsko udelilo Google pokutu 1,1 mld €. Dôvodom hodnotenie hotelov

Paríž 15. februára (TASR) - Spoločnosti Google Ireland a Google France súhlasili so zaplatením pokuty vo výške 1,1 milióna eur, ktorú im udelili francúzske úrady za praktiky pri hodnotení hotelov. Uviedli to v pondelok francúzske ministerstvo financií a regulačný úrad pre kontrolu podvodov.



Podľa výsledkov ich vyšetrovanie rebríček hotelov, ktorý zostavovala spoločnosti Google, by mohol byť pre spotrebiteľov zavádzajúci.



Ministerstvo a regulačný úrad vo svojom vyhlásení poznamenali tiež, že spoločnosť Google od septembra 2019 upravila svoje postupy pri hodnotení hotelov.