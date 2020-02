Francúzsko ukončí vydávanie účteniek na sumy do 30 eur

Paríž 1. februára (TASR) - Francúzsko v boji proti odpadu schválilo vo štvrtok (30. 1.) zákon, ktorý zruší pokladničné účtenky na menšie sumy. Podľa neho sa už účtenky na sumy do 30 eur nebudú od roka 2022 automaticky tlačiť, ibaže by si to zákazník vyslovene želal. Opatrenie sa bude zavádzať postupne: od septembra 2020 bude pravidlo platiť pre sumy do 10 eur a od januára 2021 do 20 eur.



Podobná diskusia bola nedávno aj v Nemecku, kde však od začiatku roka musia predajcovia s elektronickými pokladnicami aj bez vyzvania vystaviť účtenku. Berlín tak chce zabrániť daňovým podvodom. Francúzsko sa toho zjavne neobáva a berie si príklad skôr z Británie alebo Holandska.



"Vo Francúzsku sa každoročne vystavuje niekoľko desiatok miliárd jednoduchých účteniek, ktoré nepredstavujú daňový doklad," tvrdia francúzski poslanci. V jedinom supermarkete sa tak spotrebuje 10.600 roliek papiera ročne, čo zodpovedá zhruba vzdialenosti z Paríža do Montpellier. "Tieto často neželané účtenky majú zväčša životnosť niekoľkých sekúnd, keďže ich vyhadzuje samotná predajňa."



Francúzsky zákon obsahuje celý rad ďalších opatrení, ktoré majú znížiť množstvo odpadu. Napríklad, elektrické spotrebiče majú obsahovať informácie o tom, ako ľahko sa dajú opraviť, či ako dlho budú k dispozícii náhradné diely. Supermarkety a online platformy od roka 2022 nesmú nepredané hygienické a textilné produkty jednoducho zlikvidovať. Do roka 2030 sa má vo Francúzku úplne ukončiť predaj jednorazových plastových obalov.