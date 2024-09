Paríž 29. septembra (TASR) - Francúzsko uvažuje o zvýšení daní pre veľké spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Nový francúzsky premiér Michel Barnier údajne uvažuje o tom, že by dočasne zvýšil dane z príjmu právnických osôb pre najväčšie spoločnosti v krajine, ako aj daň z nákupu vlastných akcií. Tieto opatrenia majú byť súčasťou konsolidácie verejných financií, informoval v nedeľu denník Le Monde.



Barnier, ktorý sa ujal funkcie začiatkom tohto mesiaca, musí urgentne riešiť fiškálnu krízu, keďže daňové príjmy sú slabšie, ako sa očakávalo, a výdavky vyššie, ako sa plánovalo. To ohrozuje dôveryhodnosť Francúzska na finančných trhoch, kde prudko vzrástli náklady na obsluhu jeho dlhu, ako aj v rámci Európskej únie.



Podľa denníka Le Monde by rozpočet na rok 2025 mohol obsahovať zvýšenie dane z príjmov právnických osôb o 8,5 percentuálneho bodu pre spoločnosti s ročnými tržbami vyššími ako 1 miliarda eur. Daň by bola dočasná a v roku 2025 by mohla do štátnej pokladne priniesť 8 miliárd eur. Medzi ďalšie potenciálne opatrenia patrí aj daň zo spätného odkupu akcií.



Nová francúzska vláda nemá v parlamente väčšinu, preto bude prijatie rozpočtu náročné. Dokonca ani strany, ktoré sú súčasťou vlády, sa nezhodujú na zvýšení daní.



Predchádzajúca vláda plánovala, že do roku 2027 zníži fiškálny deficit na 3 % HDP. Avšak slabé príjmy a prekročenie rozpočtu tento cieľ urobili prakticky nereálnym.



Barnier musí dokončiť návrh rozpočtu na rok 2025 v priebehu niekoľkých dní a odovzdať ho zákonodarcom najneskôr do polovice októbra.