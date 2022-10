Paríž 10. októbra (TASR) - Francúzsko uvoľnilo strategické zásoby paliva pre výrobcov cukru po tom, čo varovali, že nedostatok nafty ovplyvňuje zber cukrovej repy a môže viesť k zastaveniu výroby. Uviedla v pondelok skupina výrobcov SNFS. TASR správu prevzala z AP.



Štrajky za vyššie mzdy v rafinériách spoločností TotalEnergies a Exxon Mobil narušili spracovanie ropy a dodávky paliva. To spôsobilo, že tretine francúzskych čerpacích staníc došlo palivo. Francúzska vláda minulý týždeň uviedla, že využila svoje strategické zásoby na doplnenie paliva na čerpacích staniciach.



Najväčší francúzsky výrobca cukru Tereos minulý mesiac informoval, že musel v niektorých továrňach spomaliť produkciu po tom, čo mu spoločnosť TotalEnergies oznámila, že mu nebude schopná dodávať naftu. Uvoľnenie strategických zásob však odmietol komentovať.



A Cristal Union, druhý najväčší francúzsky výrobca, zase informoval, že mu jeho vlastné zásoby paliva minulý týždeň umožnili udržať mieru produkcie, ale cez víkend využil strategické zásoby.



Cukrovary, ktoré vo Francúzsku zvyčajne fungujú od septembra do konca januára alebo začiatku februára, sa spoliehajú na to, že farmári majú dostatok paliva na zber cukrovej repy a jej prepravu do továrne na spracovanie.



Rozhodnutie uvoľniť strategické zásoby koncom minulého týždňa nasledovalo po stretnutí výrobcov cukru s francúzskym ministrom poľnohospodárstva Marcom Fesneauom.