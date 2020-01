Francúzsko už eviduje pokles vývozu vín pre americké clá

Paríž 7. januára (TASR) - Francúzsko zaznamenalo ku koncu minulého roka pokles vývozu svojich vín, čo je dôsledok dovozných ciel zavedených Washingtonom pre spor za dotácie Európskej únie v prospech výrobcu lietadiel Airbus. Uviedol to v utorok štátny tajomník francúzskeho ministerstva zahraničných vecí Jean-Baptiste Lemoyne.



Francúzske vína sú na zozname produktov Európskej únie, na ktoré USA zaviedli sankčné 25-percentné clá po tom, ako Svetová obchodná organizácia (WTO) rozhodla, že Brusel poskytoval Airbusu neoprávnené dotácie. USA následne dostali možnosť zaviesť voči EÚ sankcie v hodnote 7,5 miliardy USD (6,71 miliardy eur). Washington tak urobil v októbri, pričom okrem francúzskych vín uvalil clá napríklad aj na talianske syry či škótsku whisky.



"Clá sa už na vývoze odrazili, najmä v prípade vín strednej triedy," povedal Lemoyne v rozhovore pre agentúru Reuters. Konkrétne údaje nezverejnil, dodal však, že počiatočné náznaky vplyvu ciel by mali priniesť údaje o vývoji obchodu za mesiac november, ktoré Francúzsko zverejní v stredu 8. januára.



Spojené štáty sú najväčším dovozcom francúzskych vín. V roku 2018 doviezli USA z Francúzska vína zhruba za 1 miliardu USD.



Francúzski vinári už v októbri varovali pred stratou časti amerického trhu v dôsledku ciel pre spor za Airbus. Hrozia im pritom aj ďalšie clá, a to za digitálnu daň, ktorú Francúzsko zaviedlo voči technologickým koncernom a s ktorou Washington nesúhlasí. Americká vláda v tomto smere pohrozila uvalením až 100-percentných dovozných ciel na vybrané produkty, medzi nimi aj na francúzske šampanské. Jeho vývoz do USA dosahuje ročne približne 700 miliónov USD.



(1 EUR = 1,1172 USD)