Francúzsko v boji s pandémiou poskytlo firmám najväčší balík pomoci

Brusel 16. marca (TASR) - Francúzsko podporilo minulý rok firmy, ktoré zasiahla pandémia nového koronavírusu, sumou 155,36 miliardy eur. To je o niečo viac ako štvrtina z 544 miliárd eur, ktoré od polovice marca do konca roku 2020 poskytli vlády v Európskej únii (EÚ) na pomoc firmám počas pandémie. Ukázali to v utorok údaje Európskej komisie.



V rámci EÚ bol na boj s dôsledkami pandémie schválený záchranný balík v celkovej výške 2,96 bilióna eur na pomoc poľnohospodárom, cestovnému ruchu a firmám z rôznych odvetví.



V období od polovice marca do konca roku 2020 čerpali firmy v európskom bloku pomoc vo forme priamych grantov, pôžičiek, záruk a iných nástrojov vo výške len 544 miliárd eur. To predstavuje 3,9 % hrubého domáceho produktu (HDP) Únie.



Nemecko pritom vlani schválilo balík pomoci v celkovej výške 53 % z 2,96 bilióna eur. To vyvolalo v niektorých krajinách EÚ obavy, že najväčšia európska ekonomika môže svojim podnikom poskytnúť nespravodlivú výhodu. Minulý rok však vláda v Berlíne nakoniec poskytla firmám len 104,25 miliardy eur.



Taliansko, ktoré patrí medzi krajiny najviac postihnuté pandémiou, poskytlo na záchranu firiem 107,9 miliardy eur, čo predstavuje 19,8 % z celkovej vyplatenej pomoci v minulom roku. Dostalo sa tak na druhé miesto, za Francúzsko.



Nemecko so sumou 104,25 miliardy eur je tretie a Španielsko štvrté (90,8 miliardy eur).



Keď sa vyplatená pomoc počíta ako percentuálny podiel z HDP krajiny, patrí prvá priečka Španielsku so 7,3 %, po ktorom nasledujú Francúzsko so 6,4 % a Taliansko so 6 %.