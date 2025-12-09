< sekcia Ekonomika
Francúzsko v nasledujúcich rokoch vyrobí viac elektriny, ako potrebuje
Jadrové elektrárne po údržbe a opravách opäť fungujú v štandardnom režime.
Autor TASR
Paríž 9. decembra (TASR) - Výroba elektriny vo Francúzsku v nasledujúcich rokoch prekročí domáci dopyt, čo podporí vývoz do susedných krajín vrátane Nemecka, a umožní rýchlu energetickú transformáciu. Prevádzkovateľ francúzskej elektrickej siete, spoločnosť RTE, očakáva, že táto nadmerná kapacita pretrvá ďalšie dva až tri roky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Jadrové elektrárne po údržbe a opravách opäť fungujú v štandardnom režime a aj vďaka rozširovaniu obnoviteľných zdrojov energie dokáže Francúzsko vyrábať prebytok elektriny šetrnej ku klíme za ceny, ktoré patria medzi najnižšie v Európe, tvrdí RTE vo svojej novej analýze, ktorú predstavila v utorok. Francúzsko môže prilákať nové priemyselné odvetvia a vybudovať dátové centrá, a zároveň znížiť emisie oxidu uhličitého, uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Xavier Piechaczyk pre denník Le Figaro.
Na rozdiel od Nemecka sa Francúzsko naďalej spolieha na jadrovú energiu, ktorú považuje za kľúčový zdroj pre pokrytie domáceho dopytu a dosiahnutie cieľov v oblasti ochrany klímy. Vláda v Paríži v súčasnosti plánuje výstavbu 14 alebo možno aj viacerých jadrových elektrární. Krajina zároveň napreduje s rozširovaním obnoviteľných zdrojov, najmä veterných elektrární na mori.
