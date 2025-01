Francúzsko v roku 2024 vyviezlo rekordné množstvo elektriny

Paríž 3. januára (TASR) - Francúzsko vlani vyviezlo do Nemecka a ďalších krajín rekordné množstvo elektrickej energie. Čistý vývoz elektriny do susedných krajín vzrástol na približne 89 terawatthodín (TWh), čím bol prekonaný predchádzajúci rekord z roku 2002. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v piatok odvolala na francúzskeho prevádzkovateľa elektrizačnej prenosovej sústavy RTE.



Z Francúzska v roku 2024 smerovalo čistých 27,2 TWh do Nemecka a Belgicka, 22,3 TWh do Talianska, 21 TWh do Spojeného kráľovstva, 16,7 TWh do Švajčiarska a 2,8 TWh do Španielska, oznámil RTE. K rekordnému vývozu prispelo obnovenie kapacít atómových elektrární, mimoriadne silný výkon vodných elektrární, ako aj ďalšie rozšírenie veternej a solárnej energie, uviedol riaditeľ RTE Thomas Veyrenc.



Po oprave a údržbe všetkých atómových elektrární, ktoré boli dočasne odstavené zo siete, sa výroba elektriny z jadra vo Francúzsku v minulom roku opäť citeľne zvýšila. Energetický koncern EDF odhaduje, že v roku 2024 celková výroba elektrickej energie dosiahla približne 500 TWh. Jadrová energia by z toho mala predstavovať 358 až 364 TWh. Odhad bol už dvakrát revidovaný smerom nahor a vďaka novej jadrovej elektrárni Flamanville pri Lamanšskom prielive, ktorú uviedli do prevádzky v decembri, sa očakáva, že tento trend bude pokračovať.



Skutočnosť, že Francúzsko dokázalo vyviezť veľké množstvo elektrickej energie do susedných krajín, podľa RTE súvisí aj s nízkym dopytom doma, keďže spotreba v priemysle slabne a predaj elektrických vozidiel stagnuje. Vývoz je pozitívny pre francúzske hospodárstvo a klímu, zdôraznil prevádzkovateľ siete.