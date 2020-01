Paríž 6. januára (TASR) - Francúzsko varovalo USA pred odvetnou reakciou na digitálnu daň. Francúzsky minister hospodárstva Bruno Le Maire povedal, že akékoľvek odvetné opatrenia Spojených štátov na novú francúzsku daň na digitálne služby môžu "hlboko a dlhodobo" poškodiť vzájomné vzťahy.



Washington pohrozil, že zavedie clá do výšky až 100 % na dovoz šampanského, kabeliek a ďalších francúzskych tovarov v hodnote 2,4 miliardy USD (eur). Dôvodom bola správa Úradu amerického obchodného splnomocnenca, podľa ktorej francúzska digitálna daň diskriminuje americké technologické firmy, ako sú Google, Apple, Facebook a Amazon.



"Ak sa Američania rozhodnú pokračovať a zavedú sankcie proti digitálnej dani, v takom prípade prijmeme odvetné opatrenia," povedal Le Maire v rozhovore pre rádio France Inter. Dodal, že Paríž sa v prípade takýchto sankcií okamžite obráti na Svetovú obchodnú organizáciu (WTO).



Le Maire takisto povedal, že už poslal list týkajúci sa tejto záležitosti americkému obchodnému splnomocnencovi Robertovi Lightizerovi a že o nej bude telefonicky diskutovať aj s americkým ministrom financií Stevenom Mnuchinom. "Ak sa USA rozhodnú zaviesť obchodné sankcie proti Európskej únii (EÚ) z dôvodu francúzskej dane na digitálne služby, hlboko a dlhodobo to ovplyvní transatlantický vzájomný vzťah v čase, keď by sme mali zostať jednotní," napísal Le Maire v liste, z ktorého citovala agentúra Reuters.



V liste sa tiež uvádza, že Francúzsko je v úzkom kontakte s Európskou komisiou (EK) a ďalšími členskými štátmi EÚ a spoločne uvažujú o rôznych možnostiach, ako primerane a rozhodne brániť svoje obchodné práva, ako to urobili aj v minulosti.



Paríž dlhší čas kritizoval americké digitálne firmy, že z tržieb dosiahnutých vo Francúzsku platia nízke dane. Preto sa francúzska vláda rozhodla prijať daň vo výške 3 % na tržby dosiahnuté vo Francúzsku. Daň sa týka firiem, ktorých tržby vo Francúzsku presahujú 25 miliónov eur a globálne tržby 750 miliónov.



EÚ uviedla, že bude konať a zareaguje jednotne v prípade, ak by Spojené štáty v spore týkajúcom sa digitálnej dane prijali sankcie proti Francúzsku.