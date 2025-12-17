< sekcia Ekonomika
Francúzsko varuje pred unáhleným schválením dohody EÚ - Mercosur
Cieľom obchodnej dohody EÚ - Mercosur je posilnenie obchodu medzi EÚ a štyrmi krajinami združenia, a to Brazíliou, Argentínou, Uruguajom a Paraguajom.
Autor TASR
Paríž 17. decembra (TASR) - V spore o dohodu o voľnom obchode medzi Európskou úniou a združením juhoamerických štátov Mercosur Francúzsko varuje pred jej unáhleným schválením. Vláda v Paríži dala už cez víkend jasne najavo, že hlasovanie o dohode si v tomto okamihu neželá. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Ak by európske inštitúcie mali vôľu presadiť ju silou, Francúzsko by sa proti tomu veľmi dôrazne postavilo,“ uviedol prezident Emmanuel Macron podľa hovorkyne na zasadnutí vládneho kabinetu v Paríži. Podmienky pre hlasovanie zatiaľ nie sú splnené, keďže požadované vylepšenia sú neúplné a je potrebné ich ďalej špecifikovať, dodala hovorkyňa. Na dohode bude podľa Paríža potrebné pracovať ešte niekoľko týždňov. Francúzska vláda je pod silným tlakom farmárov, ktorí sa obávajú znevýhodnenia v dôsledku rozdielnych štandardov uplatňovaných v EÚ a medzi členmi združenia Mercosur.
Cieľom obchodnej dohody EÚ - Mercosur je posilnenie obchodu medzi EÚ a štyrmi krajinami združenia, a to Brazíliou, Argentínou, Uruguajom a Paraguajom. Podľa Európskej komisie (EK) zamýšľaná zóna voľného obchodu bude najväčšou svojho druhu na svete. Dohoda by sa mala podľa plánov Komisie podpísať koncom tohto týždňa na okraj samitu šéfov štátov a vlád EÚ. Zatiaľ nie je isté, či sa pre ňu podarí získať potrebnú väčšinu.
Aby dohoda nadobudla platnosť, je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny členských štátov EÚ. To znamená, že by za ňu muselo hlasovať najmenej 15 krajín, ktoré spolu tvoria najmenej 65 % obyvateľov Únie.
