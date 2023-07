Francúzsko verí, že priláka veľkú investíciu Tesly

Paríž 9. júla (TASR) - Francúzsky minister financií Bruno Le Maire verí, že šéf Tesly Elon Musk si vyberie Francúzsko ako destináciu na významnú investíciu spojenú s výrobou elektromobilov v Európe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Musk sa nedávno stretol s predstaviteľmi francúzskej vlády vrátane prezidenta Emmanuela Macrona, pretože skúma, kde by Tesla mohla postaviť ďalšie výrobné závody.



Na otázku, či by sa investícia mala týkať batériových článkov alebo iných častí podnikania Tesly, Le Maire pre televíziu LCI povedal, že "na stole je niekoľko možností".



"Musk vie, že by bol vo Francúzsku vítaný," uviedol Le Maire a dodal: "Je na ňom, aby sa rozhodol."