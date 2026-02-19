Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Francúzsko vlani navštívil rekordný počet zahraničných turistov

Ľudia kráčajú okolo vianočného stromu na námestí Place Vendome v Paríži 4. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Tri štvrtiny zahraničných turistov, ktorí vlani navštívili Francúzsko, pochádzali z Európy.

Paríž 19. februára (TASR) - Do Francúzska v minulom roku prišiel rekordný počet zahraničných návštevníkov. Krajina si udržala pozíciu najnavštevovanejšej dovolenkovej destinácie na svete, uviedlo vo štvrtok francúzske ministerstvo hospodárstva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Počet zahraničných dovolenkárov, ktorí pricestovali do Francúzska, sa v roku 2025 zvýšil na 102 miliónov zo 100 miliónov v predchádzajúcom roku, konštatoval vo vyhlásení rezort hospodárstva. Zahraniční turisti vygenerovali rekordné príjmy z turizmu v sume 77,5 miliardy eur, čo bolo o 9 % viac ako v roku 2024 a o 37 % viac ako v roku 2019, čiže v období pred pandémiou koronavírusu.

Tri štvrtiny zahraničných turistov, ktorí vlani navštívili Francúzsko, pochádzali z Európy. Napriek tomu, že Francúzsko vedie v počte zahraničných návštevníkov, v príjmoch z cestovného ruchu zaostáva za susedným Španielskom, v ktorom v roku 2025 zahraniční návštevníci minuli 105 miliárd eur. Francúzske ministerstvo hospodárstva však poznamenalo, že rozdiel v príjmoch z cestovného ruchu medzi Francúzskom a Španielskom sa zmenšuje.
