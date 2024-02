Francúzsko vlani pravdepodobne prekročilo cieľ pre výšku deficitu

Paríž 19. februára (TASR) - Francúzsko v roku 2023 pravdepodobne prekročilo svoj cieľ v oblasti rozpočtového deficitu. Uviedol to v pondelok predstaviteľ ministerstva financií, ktorý nechcel byť menovaný. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Vláda prezidenta Emmanuela Macrona si dala za cieľ dosiahnuť v roku 2023 deficit vo výške 4,9 % hrubého domáceho produktu (HDP). To sa jej však pravdepodobne nepodarilo splniť, povedal predstaviteľ ministerstva agentúre AFP pod podmienkou zachovania anonymity.



Národný štatistický úrad INSEE má zverejniť údaje o vývoji verejných financií v marci.



Varovanie o nesplnení cieľa v oblasti deficitu prichádza deň po tom, ako minister financií Bruno Le Maire znížil vládnu prognózu hospodárskeho rastu v tomto roku na 1 % z predchádzajúcich 1,4 %. A televíznej stanici TF1 povedal tiež, že bude musieť nájsť škrty vo výdavkoch vo výške 10 miliárd eur, pričom ako dôvod uviedol nižšie daňové príjmy, než sa očakávalo.



Redukcia výdavkov by pomohla vláde splniť jej tohtoročný cieľ v oblasti deficitu na úrovni 4,4 % HDP, povedal v pondelok novinárom Le Maire. Uviedol však, že vláda si necháva otvorenú aj možnosť úpravy rozpočtu v lete, "v závislosti od ekonomických okolností a geopolitickej situácie".



Vláda v Paríži stále dúfa, že v roku 2027 zníži svoj deficit pod 3 % HDP, teda na úroveň, na ktorej sa dohodli členské štáty Európskej únie (EÚ) v rámci Paktu stability a rastu. Tento limit pre deficit bol pozastavený v roku 2020, aby štáty bloku mohli pomôcť ekonomikám počas pandémie ochorenia COVID-19 a neskôr s dôsledkami ruskej invázie na Ukrajinu.



Členovia EÚ v súčasnosti diskutujú o reforme pravidiel pre deficit a dlh, ktorá by im umožnila väčšiu flexibilitu.