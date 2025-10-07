< sekcia Ekonomika
Francúzsko vykázalo v auguste najmenší obchodný deficit za 8 mesiacov
Autor TASR
Paríž 7. októbra (TASR) - Schodok zahraničného obchodu Francúzska v auguste klesol a dosiahol najnižšiu hodnotu za osem mesiacov. Prispel k tomu stabilný export a pokles importu. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa najnovších údajov sa obchodný schodok druhej najväčšej ekonomiky eurozóny v auguste 2025 znížil na 5,5 miliardy eur z revidovaných 5,7 miliardy eur v júli. Augustový schodok je najmenší od decembra 2024, zaostal však za odhadmi ekonómov, ktorí očakávali jeho pokles na 5,2 miliardy eur.
Export pritom zostal stabilný na júlovej úrovni 51,8 miliardy eur, zatiaľ čo import klesol o 0,4 % na 57,3 miliardy eur.
Z hľadiska regiónov sa v auguste zvýšil export do Afriky (8,3 %), Ameriky (4,9 %) a na Blízky východ (5 %), ale klesol v prípade Ázie (-12,6 %) a Európskej únie (-1 %).
A zároveň, import sa v sledovanom období znížil v prípade Ázie (-3,5 %) a Blízkeho východu (-25,3 %) a vzrástol z Afriky (11,8 %) a Európskej únie (1,1 %).
