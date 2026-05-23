Francúzsko vynaloží ďalšiu miliardu eur na vývoj kvantových počítačov
Francúzsko od roku 2021 vyčlenilo na financovanie výskumu kvantových výpočtov už 2,3 miliardy eur, a to aj v rámci svojho obranného priemyslu.
Autor TASR
Bruyres-le-Châtel 23. mája (TASR) - Francúzsko vloží ďalšiu miliardu eur do výskumu kvantových výpočtov. Oznámil to v piatok (22. 5.) francúzsky prezident Emmanuel Macron, pričom upozornil, že Európska únia musí investovať, aby udržala krok s americkým a čínskym pokrokom. „Rýchlosť našich konkurentov si vyžaduje, aby sme zaradili vyšší prevodový stupeň“ a „zmenili rozsah“ investícií, povedal Macron počas návštevy superpočítačového centra v meste Bruyres-le-Châtel južne od Paríža. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Viacero krajín súťaží v oblasti zvládnutia kvantových výpočtov, ktoré môžu priniesť riešenia niektorých typov matematických problémov mnohokrát rýchlejšie ako „klasické“ počítače. Potenciálne využitie siaha od vývoja liekov až po prelomenie šifrovacích techník široko používaných v počítačovej bezpečnosti.
Macron poukázal najmä na vývoj v Spojených štátoch, kde spoločnosti zvýšili investície do snahy o využitie kvantových výpočtov. Okrem toho americké ministerstvo obchodu ohlásilo finančné injekcie v sume viac ako dve miliardy USD (1,725 miliardy eur) do súkromných firiem venujúcich sa vývoju kvantových výpočtov.
Francúzsko od roku 2021 vyčlenilo na financovanie výskumu kvantových výpočtov už 2,3 miliardy eur, a to aj v rámci svojho obranného priemyslu. Macron zároveň oznámil vyčlenenie ďalších 550 miliónov eur na financovanie európskeho programu polovodičov.
„Vo všetkých týchto oblastiach prebieha boj o suverenitu, ktorý rozhodne treba vyhrať... technologické závislosti sa budú čoraz viac meniť na priemyselné a strategické závislosti,“ povedal francúzsky prezident.
(1 EUR = 1,1595 USD)
