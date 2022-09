Francúzsko vyrobí tento rok dvakrát toľko šampanského aj viac vína

Paríž 10. septembra (TASR) - Produkcia šampanského vo Francúzsku sa tento rok takmer zdvojnásobí. Celková produkcia vína vzrastie o 16 % oproti minulému roku, keď úrodu spustošil mráz, hoci aj tento rok nepriaznivé počasie - sucho a horúčavy - obmedzili vyhliadky niektorých regiónov. Uviedlo to tento týždeň francúzske ministerstvo poľnohospodárstva. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Ministerstvo tak najnovšie odhaduje celkovú produkciu vína v tomto roku na 44 miliónov hektolitrov. To je zhruba v strede predchádzajúceho rozpätia 42,6 až 45,6 milióna, ktoré ministerstvo predpovedalo minulý mesiac. Hektoliter je ekvivalentom približne 133 štandardných fliaš vína.



Revidovaná prognóza je tiež o 3 % vyššia ako priemer za uplynulých päť rokov.



"Deficit dažďov od jari a intenzívne letné horúčavy znížili očakávané objemy v niektorých oblastiach," skonštatovalo ministerstvo v správe. "Napriek tomu po veľmi slabej úrode v roku 2021 by produkcia mala medziročne vzrásť takmer vo všetkých vinárskych regiónoch."



Francúzsky poľnohospodársky sektor, najväčší v Európskej únii (EÚ), zaznamenal rôzne dôsledky najhoršieho sucha v histórii údajov, pričom niektoré plodiny, ako je pšenica, boli zasiahnuté len málo a pri iných, ako napríklad kukurica a zemiaky, došlo k vážnym stratám.



Sucho znížilo vyhliadky produkcie v regiónoch, ako sú Alsasko na východe a Languedoc-Roussillon na juhozápade, a to aj napriek tomu, že minulý mesiac pršalo, uviedlo ministerstvo.



Vyhliadky sú oveľa priaznivejšie v regióne Champagne, kde sa očakáva, že produkcia sa v porovnaní s minulým rokom takmer zdvojnásobí, k čomu prispeli júnové zrážky. Sľubné sú aj vyhliadky v Burgundsku.



Ministerstvo zároveň zopakovalo svoje pôvodné odhady, podľa ktorých produkcia v Bordeaux klesne pod päťročný priemer po tom, ako mráz a krupobitie poškodili približne 10.000 hektárov viniča.



Horúce a suché leto viedlo k skorému začiatku zberu hrozna vo Francúzsku, pričom zber sa začal koncom augusta v Champagne, dodalo ministerstvo.