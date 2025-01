Francúzsko vyzvalo EÚ na pozastavenie environmentálnych štandardov

Brusel 24. januára (TASR) - Francúzsko v piatok požiadalo Európsku úniu (EÚ), aby "na neurčito" pozastavila platnosť nových noriem, ktoré by mali zlepšiť ochranu ľudských práv a životného prostredia v dodávateľskom reťazci, keďže sú pre európske podniky príliš zaťažujúce. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Naše spoločnosti potrebujú zjednodušenie, nie ďalšiu administratívnu záťaž," uviedol francúzsky minister pre európske záležitosti Benjamin Haddad na sociálnej sieti X, keď oznamoval žiadosť Paríža. Smernica o náležitej starostlivosti firiem v oblasti udržateľnosti (The Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD), ktorú EÚ schválila v marci minulého roka, vyžaduje, aby väčšie firmy pôsobiace v EÚ kontrolovali, či ich dodávateľské reťazce nevyužívajú nútenú prácu alebo nepoškodzujú životné prostredie a aby v takom prípade prijali potrebné opatrenia. Sankcie zahŕňajú pokuty až do výšky 5 % ich globálneho obratu.



Haddad tiež vyzval na revíziu Smernice EÚ o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD). Tá vyžaduje, aby veľké spoločnosti poskytovali investorom a iným "zainteresovaným stranám" informácie o svojich vplyvoch na klímu a o opatreniach, ktoré prijímajú na ich obmedzenie.