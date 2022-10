Paríž 13. októbra (TASR) - Francúzsko začalo dodávať zemný plyn do Nemecka po technickej úprave plynovodu spájajúcej krajiny, uviedol francúzsky prevádzkovateľ plynovodného systému GRTgaz. Ruská vojna na Ukrajine totiž radikálne mení európsky energetický sektor. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Plyn teraz prúdi priamo cez jediný prepojovací bod medzi Francúzskom a Nemeckom, ktorý sa nachádza v blízkosti Niedergailbachu na juhozápade Nemecka. "Francúzsko v novej energetickej situácii spojenej s vojnou na Ukrajine prejavuje solidaritu so susedným Nemeckom priamymi dodávkami plynu," uviedla spoločnosť GRTgaz.



Najprv bude do Nemecka denne smerovať 31 gigawatthodín (GWh) plynu denne, pričom maximálna kapacita plynovodu predstavuje 100 GWh denne.



Keďže jediný plynovod medzi krajinami bol pôvodne určený výhradne na transport plynu z Nemecka do Francúzska a nie opačným smerom, najprv sa musel modifikovať. Tieto zmeny sa zrealizovali vzhľadom na prudké zníženie dodávok ruského plynu do Európy a ako súčasť európskej solidarity v oblasti energetickej bezpečnosti, uviedla GRTgaz.



Francúzsko je tradične menej závislé od dodávok ruských energií než Nemecko. Keď Moskva priškrtila dodávky, Berlín bol nútený hľadať alternatívy. Súčasťou dohody je tiež, že Nemecko v prípade potreby pomôže Francúzsku dodávkami elektriny počas kritických zimných mesiacov. Francúzsko, ktoré je vysoko závislé od jadrovej energie, totiž čelí výpadkom produkcie v dôsledku odstávky viac než polovice jadrových reaktorov.