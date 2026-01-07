< sekcia Ekonomika
Francúzsko zakázalo dovoz potravín obsahujúcich pesticídy
Nariadenie nadobúda okamžitú účinnosť a bude platiť dovtedy, kým Európska komisia (EK) nestanoví pravidlá záväzné pre celú Úniu.
Autor TASR
Paríž 7. januára (TASR) - Francúzsko zaviedlo zákaz dovozu poľnohospodárskych produktov, ktoré obsahujú pesticídy zakázané v Európskej únii. Nariadenie nadobúda okamžitú účinnosť a bude platiť dovtedy, kým Európska komisia (EK) nestanoví pravidlá záväzné pre celú Úniu, oznámila v stredu vláda v Paríži. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a DPA.
Zákaz sa týka zdravotne škodlivých pesticídov, ktoré sa používajú na ošetrovanie ovocia a zeleniny, najmä juhoamerického avokáda, manga alebo guavy. Poľnohospodári vo Francúzsku dlhodobo protestujú proti obchodnej dohode medzi EÚ a juhoamerickým združením Mercosur. Dôvodom sú obavy z neférovej konkurencie v podobe lacného dovozu z Južnej Ameriky. Francúzsky tlak spôsobil v decembri odklad podpisu dohody EÚ - Mercosur, očakáva sa ale, že by sa tak malo stať v najbližších dňoch. Masívne demonštrácie farmárov, ktoré vyvíjali tlak na politicky oslabenú vládu v Paríži, boli jedným z dôvodov zablokovania podpisu na poslednú chvíľu.
Cieľom zákazu je chrániť francúzskych poľnohospodárov a skoncovať s nepochopiteľnými dvojitými štandardmi, uviedla francúzska ministerka poľnohospodárstva Annie Genevardová. „Produkty, ktoré stiahneme z trhu pre látky, ktorými sú ošetrené, sa nesmú vrátiť zadnými dverami,“ dodala.
