Francúzsko zakáže dovoz potravín obsahujúcich pesticídy
Francúzski farmári sa snažili zablokovať podpísanie dohody o voľnom obchode EÚ s krajinami juhoamerického združenia Mercosur (Brazília, Argentína, Uruguaj a Paraguaj).
Autor TASR
Paríž 4. januára (TASR) - Francúzsko plánuje zakázať dovoz potravín z Južnej Ameriky aj z iných regiónov, ktoré obsahujú pesticídy zakázané v Európskej únii. Francúzsky premiér Sébastien Lecornu v príspevku na sieti X v nedeľu uviedol, že dekrét o zákaze vydajú v najbližších dňoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.
Francúzski farmári sa snažili zablokovať podpísanie dohody o voľnom obchode EÚ s krajinami juhoamerického združenia Mercosur (Brazília, Argentína, Uruguaj a Paraguaj). Odôvodňujú to obavami z lacnejšieho dovozu a z toho, či import bude v súlade so zdravotnými a environmentálnymi normami Európskej únie. Po zapracovaní niektorých ochranných opatrení do textu dohody sa európski predstavitelia chystajú na ratifikáciu zmluvy.
Lecornu uviedol, že nový dekrét je „prvým krokom“ na ochranu spotrebiteľov a zároveň na boj proti nekalej hospodárskej súťaži. „Špecializovaná jednotka bude vykonávať kontroly s cieľom zabezpečiť dodržiavanie našich zdravotných noriem,“ dodal.
