Francúzsko zaznamenalo v júni medzimesačný pokles nezamestnaných

Paríž 27. júla (TASR) - Francúzsko zaznamenalo minulý mesiac najväčší medzimesačný pokles v celkovom počte nezamestnaných, keďže niektorí uchádzači o prácu našli aspoň zamestnanie na čiastočný úväzok.



Počet ľudí registrovaných na úradoch práce v krajine sa v júni znížil o 204.700 na 4.220.900 osôb. To bol najväčší medzimesačný pokles v histórii týchto údajov.



V apríli sa počet nezamestnaných v druhej najväčšej ekonomike eurozóny vyšplhal na rekordných 4.575.500. Dôvodom boli blokády na zabránenie šírenia nového koronavírusu, ktoré vláda začala zavádzať v marci a zostali v platnosti až do 11. mája.



Ministerstvo práce uviedlo, že k zlepšeniu situácie v júni prispelo najmä to, že niektorí uchádzači o zamestnanie boli reklasifikovaní ako čiastočne aktívni na trhu práce, pretože si našli zamestnanie na čiastočný úväzok.



Pri použití širšej definície, keď sa berú do úvahy len ľudia, ktorí si našli trvalú prácu na plný úväzok, sa však počet nezamestnaných v júni naďalej zvyšoval na rekordných 6.156.900, aj keď už nábor ožil.