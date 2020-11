Francúzsko žiada od internetových gigantov digitálnu daň za tento rok

Paríž 25. novembra (TASR) - Francúzsko bude od gigantov v oblasti online technológií požadovať, aby zaplatili novú „digitálnu daň“ z ich príjmov v roku 2020. A to aj napriek varovaniu Washingtonu, že by mohol odpovedať novými clami na francúzsky dovoz. Uviedlo to v stredu ministerstvo financií v Paríži.



„Spoločnosti, ktoré podliehajú tejto dani, boli o tom upovedomené,“ informovalo ministerstvo, podľa ktorého sa to týka koncernov ako sú Google, Amazon, Facebook či Apple.



Francúzski úradníci potvrdili, že tieto spoločnosti dostali v uplynulých dňoch oznámenie požadujúce zaplatenie dane za rok 2020.



Výber dane, ktorú Washington uvádza ako príklad nekalých obchodných praktík, pretože sa vo veľkej miere dotýka amerických firiem, môže opäť zvýšiť napätie na oboch stranách Atlantiku a viesť k zavedeniu nových ciel pre Európu niekoľko týždňov pred inauguráciou nového amerického prezidenta Joea Bidena.



Úrad amerického obchodného zástupcu sa teraz chystá uvaliť 25-% clá v hodnote 1,3 miliardy USD (1,10 miliardy eur) na kabelky či kozmetiku z Francúzska, pričom pôvodne pohrozil, že zavedie 100-% clá na šampanské a syry.



Aj niekoľko ďalších vlád už zaviedlo alebo plánuje zaviesť vlastnú daň z digitálnych služieb. Tvrdia, že technologické spoločnosti platia príliš málo daní zo ziskov, ktoré dosahujú v mnohých krajinách. Čiastočne preto, že sa zaregistrovali v štátoch s nízkymi daňami, ako je Írsko, kde odvádzajú daň z príjmov v celej Európskej únii (EÚ).



Požiadavka Paríža na výber dane predstavuje koniec prímeria s Washingtonom. Obe strany sa v januári dohodli, že si doprajú viac času v priebehu roka na rokovania o multilaterálnom fiškálnom rámci pod záštitou Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Francúzsko tak súhlasilo s dočasným zastavením výberu svojej digitálnej dane.



USA však v júni prerušili rozhovory s krajinami OECD. A v júli americká administratíva oznámila dodatočné dovozné clá na francúzske produkty vo výške 25 % ako odpoveď na digitálnu daň.



Francúzsko vyhlásilo, že chce začiatkom roku 2021 predložiť Európskej únii (EÚ) návrh na zdaňovanie digitálnych služieb v celej Európe pre prípad, že rokovania OECD nebudú pokračovať. Jeho preferovanou možnosťou však zostáva medzinárodné riešenie.



Požiadavka na výber daní a pravdepodobné zavedenie ďalších ciel spojencom USA predstavujú problém pre Joea Bidena, ktorý uviedol, že sa bude usilovať o zmiernenie diplomatického a obchodného napätia medzi USA a EÚ.



(1 EUR = 1,1865 USD)