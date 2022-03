Francúzsko zmrazilo ruské aktíva v hodnote 850 miliónov eur

Paríž 20. marca (TASR) - Francúzsko zmrazilo na svojom území majetok ruských oligarchov v hodnote približne 850 miliónov eur. Vyhlásil to v nedeľu minister financií Bruno Le Maire vo francúzskej televízii. TASR správu prevzala z AFP.



"Imobilizovali sme 150 miliónov eur na účtoch jednotlivcov, úverové linky vo Francúzsku a vo francúzskych ústavoch," povedal Le Maire.



Okrem toho Francúzsko na svojom území zmrazilo zhruba 390 nehnuteľností v hodnote 539 miliónov eur a zabavilo dve jachty v hodnote 150 miliónov eur, informoval Le Maire. "Celkovo ide o takmer 850 miliónov eur v aktívach patriacich ruským oligarchom."



Zásah Francúzska znamená, že vlastníci nie sú schopní predať alebo speňažiť svoje aktíva. Nie sú však zabavené v tom zmysle, že francúzsky štát sa stáva ich vlastníkom a môže ich potom predať. To by bol trestný čin, vysvetlil Le Maire. "Sankcie tvrdo zasahujú Rusko, štát, Vladimira Putina," uviedol Le Maire.



Od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu 24. februára zaviedli západné štáty rozsiahly balík prísnych finančných sankcií voči Moskve. Ruská centrálna banka v piatok (18. 3.) uviedla, že rozsah sankcií jej sťažuje makroekonomické prognózy. Štyri dni po začatí invázie zvýšila svoju hlavnú úrokovú sadzbu z 9,5 na 20 %, keďže reakcia Západu na konflikt do značnej miery odrezala ruský finančný sektor od globálnej ekonomiky.