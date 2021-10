Francúzsko zvýšilo odhad produkcie vína

Paríž 10. októbra (TASR) - Francúzske ministerstvo pôdohospodárstva zlepšilo odhad tohtoročnej produkcie vína. K posunu prognózy smerom nahor prispelo zlepšenie situácie v oblastiach Champagne, Bordeaux a Charentes. Aj napriek zlepšeniu odhadu však produkcia vína bude tento rok o viac než štvrtinu horšia než v roku 2020.



V najnovšej mesačnej prognóze ministerstvo pôdohospodárstva uviedlo, že tento rok by sa vo Francúzsku malo vyprodukovať 34,4 milióna hektolitrov vína. V predchádzajúcej prognóze zo septembra bola produkcia stanovená na úrovni 33,3 milióna hektolitrov, informovala agentúra Reuters.



Ako ministerstvo dodalo, zrážky v letných mesiacoch prispeli k zvýšeniu úrody v niektorých regiónoch. Aj po zlepšení prognózy sa však produkcia vína odhaduje zhruba o 27 % nižšia než v minulom roku. Dôvodom sú choroby a mrazy, ktoré v skorších mesiacoch poškodili vinice.



Mrazy a choroby zasiahli vinice vo všetkých pestovateľských oblastiach, rozsah škôd je však v jednotlivých regiónoch odlišný. Najhoršie sa vyvíja situácia v oblasti Burgundsko-Beaujolais, v ktorej ministerstvo odhad produkcie vína ešte zhoršilo. V septembrovej prognóze sa počítalo s medziročným poklesom produkcie o 47 %, teraz sa očakáva pokles o 51 %. Tento región patrí medzi najviac zasiahnuté mrazmi, chorobami a ľadovcom.



V oblasti Champagne sa očakáva pokles produkcie o 28 %, je to však zlepšenie prognózy, keďže pred mesiacom sa pokles odhadoval na úrovni 36 %. Napriek tomu to bude najslabšia produkcia v danom regióne za posledných 40 rokov.



O niečo zlepšilo ministerstvo prognózu aj v oblasti Bordeaux. V septembri očakávalo pokles produkcie vína v porovnaní s minulým rokom o 25 %, teraz počíta s tým, že produkcia bude nižšia o 21 %. Tamojšiu úrodu hrozna čiastočne zlepšili zrážky na konci leta.



Najslabší pokles produkcie v porovnaní s minulým rokom sa čaká v oblasti Charentes. Ešte v septembri sa očakával pokles produkcie vína o 21 %, teraz počíta ministerstvo pôdohospodárstva s poklesom iba o 11 %.