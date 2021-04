Francúzsko zvýšilo prognózu deficitu rozpočtu a štátnej zadlženosti

Paríž 4. apríla (TASR) - Deficit francúzskeho štátneho rozpočtu by v tomto roku mal dosiahnuť 9 % hrubého domáceho produktu (HDP). Minister financií Bruno Le Maire tak v nedeľu zvýšil pôvodnú prognózu 8,5 %, keďže krajina vstupuje do tretieho celonárodného lockdownu pre pandémiu nového koronavírusu.



Táto zmena ide v stopách revízie prognózy tohtoročného hospodárskeho rastu Francúzska zo 6 % na 5 %, ktorá vzala do úvahy nové pandemické opatrenia v apríli. Podľa agentúry Reuters v rámci nového lockdownu zostanú zatvorené školy a obchody, ktoré nepredávajú nevyhnutné životné potreby.



Le Maire v rozhovore pre televíznu stanicu LCI TV v nedeľu uviedol, že štátny dlh by mal v tomto roku dosiahnuť 118 % HDP, pôvodne sa očakávalo 115 %. Napriek tomu ide o nižšiu zadlženosť v porovnaní s decembrovou prognózou 122 % HDP.



Francúzsko podobne ako ostatné európske krajiny uvoľnilo miliardy eur na podporu firiem vo forme štátom krytých úverov, pomoc sa týkala najmä nájomného a programov čiastočnej nezamestnanosti. Prezident Emmanuel Macron dúfal, že vyvedie krajinu z pandémie bez ďalšieho rozsiahleho lockdownu a ušetrí ekonomike ďalší úder, počty nakazených a hospitalizovaných ľudí na ochorenie Covid-19 však v posledných týždňoch výrazne stúpli.