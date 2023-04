Francúzsku chýba kvalifikovaný personál pre rezort jadrovej energetiky

Paríž 22. apríla (TASR) - Vzhľadom na plánované rozšírenie výroby elektriny v jadrových elektrárňach bude Francúzsko v priebehu nasledujúcich desiatich rokov potrebovať 100.000 nových kvalifikovaných pracovníkov. Vyplýva to z prepočtov francúzskeho združenia pre jadrovú energetiku, ktoré v piatok zverejnilo francúzske ministerstvo hospodárstva.



Ako pripomenula agentúra DPA, Francúzsko chce postaviť šesť nových jadrových elektrární a zvažuje výstavbu ďalších ôsmich reaktorov. Okrem toho sa životnosť existujúcich elektrární má predĺžiť na viac ako 40 rokov.



Vzhľadom na to bude potrebné nahradiť niektorých odborníkov, ktorí odchádzajú do dôchodku. Nutné je však aj vytvoriť ďalšie pracovné miesta, upozornilo združenie pre jadrovú energetiku.



Návrat Francúzska k výrobe elektriny z jadra oznámil prezident Emmanuel Macron pred vyše rokom. Toto odvetvie však pre roky, čo bolo v útlme, už teraz zápasí s personálnymi problémami. Ako podotkla DPA, na jeseň bolo na pomoc pri údržbe francúzskych reaktorov povolaných približne 100 kvalifikovaných pracovníkov amerického výrobcu elektrární Westinghouse.



Podľa DPA nedostatok kvalifikovaných pracovníkov nie je jedinou výzvou pre jadrovú energetiku vo Francúzsku. Problematickým sa javia aj rôzne poškodenia v starnúcich jadrových elektrárňach – napr. koróziou, ktoré môžu predstavovať problém pre predĺženie ich prevádzky.