Francúzsku hrozí cez zimu v prípade štrajkov nedostatok elektriny

Paríž 18. októbra (TASR) - Francúzsku hrozí túto zimu nedostatok elektriny, ak budú štrajky aj naďalej spomaľovať údržbu a opravy jeho jadrových reaktorov. Uviedol to v utorok prevádzkovateľ elektrickej prenosovej sústavy Réseau de Transport d'Électricité (RTE). TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Zatiaľ čo spoločnosť Électricité de France (EDF) dosahuje pokrok pri oprave potrubí v atómových elektrárňach, na ktorých sa objavili tzv. korózne praskliny, štrajky ju prinútili odložiť reštart niekoľkých reaktorov o celé týždne, poznamenal v utorok RTE v aktualizácii jeho zimného výhľadu.



Francúzsko je kľúčové v rámci pomoci Európe pri riešení širšej energetickej krízy, keďže Rusko obmedzuje dodávky zemného plynu do regiónu. Jadrovú flotilu EDF však od minulého decembra obmedzujú technické problémy, čo z krajiny robí čistého dovozcu energie a zvyšuje tlak na dodávky inde na kontinente.



Prevádzkovateľov elektrickej prenosovej sústavy RTE zároveň varoval, že predĺženie štrajku môže mať vážne dôsledky uprostred zimy. Produkcia elektriny z jadra v rámci EDF bude v prvých dvoch novembrových týždňoch nižšia, ako sa predpokladalo pred mesiacom, konštatuje RTE vo svojej správe.



Najväčší svetový prevádzkovateľ jadrových reaktorov mal v utorok v prevádzke len 29 zo svojich 56 reaktorov, ktoré do 13.45 h miestneho času v Paríži vyprodukovali 7,8 gigawattov elektriny. RTE zopakovala, že jadrová produkcia môže začiatkom budúceho roka dosiahnuť 45 gigawattov.



Vzhľadom na to, že sa prudké ochladenie na začiatku novembra javí ako nepravdepodobné, bezpečnosť dodávok energie v najbližších dvoch týždňoch je len málo ohrozená a v prvej časti budúceho mesiaca je riziko mierne, uviedol RTE.



Francúzska vláda, miestne úrady a podniky sa v reakcii na energetickú krízu túto zimu zaviazali zredukovať kúrenie a spotrebu elektriny na svietenie. Prevádzkovateľ elektrickej siete presadzuje tiež výstražný systém "Ecowatt", ktorý vyzýva užívateľov vrátane domácností, aby ďalej znižovali spotrebu a vyhli sa hrozbe nedostatku elektriny a výpadku dodávok.



Použitie varovaného systému Ecowatt, najmä jeho červeného alarmu, je nepravdepodobné v priebehu nasledujúcich štyroch týždňov, uviedol RTE. Zároveň však zopakoval svoju výzvu na ostražitosť počas zimy.



RTE tiež poznamenal, že výrobné podniky už teraz znižujú spotrebu energie po prudkom náraste jej cien. Francúzsko môže ťažiť aj z nedávneho zlepšenia stavu vody vo svojich priehradách, naplnenia zásobníkov plynu a opravy 1-gigawattového elektrického prepojenia so Spojeným kráľovstvom, ktoré má byť k dispozícii od konca októbra.



Spotreba energie v septembri bola po úprave o vplyv počasia o 3 až 4 % nižšia ako v prvých šiestich mesiacoch roka, uviedol RTE. Dopyt z výrobného sektora klesol o 8 % až 9 %, keďže ekonomika sa spomalila v dôsledku vysokých cien energií.