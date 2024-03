Dvor audítorov:Francúzsku hrozí, že nezníži deficit tak, ako plánovalo

Paríž 12. marca (TASR) - Francúzsku hrozí, že tento rok nesplní svoj cieľ a nezníži deficit tak, ako plánovalo. Dôvodom sú príliš optimistické daňové očakávania. Možno tak budú potrebné ďalšie škrty v rozpočte. Uviedol to v utorok Dvor audítorov (Cour des Comptes). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Cieľom vlády je znížiť tento rok rozpočtový deficit na 4,4 % hrubého domáceho produktu (HDP). Kabinet minulý mesiac oznámil ďalšie škrty vo výške 10 miliárd eur na dosiahnutie tohto cieľa v dôsledku slabšieho rastu ekonomiky, ako sa očakávalo.



Nezávislý kontrolný úrad Cour des Comptes, najvyššia francúzska kontrolná inštitúcia, však vo výročnej správe uviedol, že ani tieto nové škrty nemusia stačiť. Vyzval vládu, aby predložila ďalšie úsporné opatrenia.



"Prognóza deficitu na rok 2024 je optimistická a dokonca ťažko dosiahnuteľná," uvádza sa v správe, ktorá poukazuje na stále príliš priaznivé odhady rastu príjmov.



Minister financií Bruno Le Maire minulý týždeň uviedol, že pri finalizácii účtov za rok 2023 sa ukazuje, že minuloročný rozpočtový deficit bude "výrazne nad" vládnym cieľom 4,9 % HDP v dôsledku slabších daňových príjmov, než sa predpokladalo.



Podľa Cour des Comptes by vláda mala zrevidovať svoje očakávania týkajúce sa daňových príjmov najmä vzhľadom na to, že odhad hospodárskeho rastu na rok 2024 bol minulý mesiac znížený na 1 % z predchádzajúcich 1,4 %.



Hoci vláda už prišla so škrtmi vo výške 10 miliárd eur sotva dva mesiace po začiatku nového fiškálného roka, ich vplyv na rozpočet oslabili opatrenia na pomoc protestujúcim farmárom a dodatočná podpora pre Ukrajinu.



Le Maire už naznačil, že v polovici roka môže byť potrebná nová aktualizácia rozpočtu na rok 2024, čím si pripravuje pôdu pre možné druhé kolo škrtov tesne po júnových voľbách do Európskeho parlamentu.



Cieľom vlády prezidenta Emmanuela Macrona je znížiť deficit pod strop EÚ vo výške 3 % HDP do roku 2027, keď sa skončí jeho päťročné funkčné obdobie.