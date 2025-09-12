< sekcia Ekonomika
Francúzsku hrozí zníženie úverového ratingu
Agentúra Fitch v súčasnosti hodnotí schopnosť Francúzska splácať štátny dlh známkou AA-, čo odráža veľmi silnú schopnosť platiť finančné záväzky.
Autor TASR
Paríž 12. septembra (TASR) - Francúzsku hrozí v piatok v noci zníženie úverového ratingu, ktorý odráža jeho schopnosť splácať dlhy. To by ešte viac skomplikovalo snahu nového premiéra Sébastiena Lecornua zostaviť rozpočet na budúci rok. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Ratingová agentúra Fitch, jedna z popredných svetových inštitúcií, ktoré hodnotia finančnú stabilitu štátnych dlžníkov, má v piatok po zatvorení burzy na Wall Street predložiť svoje najnovšie hodnotenie úverovej bonity Francúzska. A to len niekoľko dní po tom, čo Lecornuov predchodca Francois Bayrou prehral v parlamente hlasovanie o dôvere pre úsporný rozpočet, o ktorom dúfal, že zníži francúzsky deficit a vyrieši rastúcu horu dlhu.
Agentúra Fitch v súčasnosti hodnotí schopnosť Francúzska splácať štátny dlh známkou AA-, čo odráža „veľmi silnú schopnosť platiť finančné záväzky“.
Zníženie ratingu na A by znamenalo, že Francúzsko môže byť „zraniteľnejšie voči nepriaznivým obchodným alebo ekonomickým podmienkam“ pri splácaní dlhu.
Zhoršenie ratingu zvyčajne zvyšuje rizikovú prémiu, ktorú investori požadujú od vlády za nákup štátnych dlhopisov.
Podľa niektorých expertov však trh s dlhopismi už odráža očakávané zníženie ratingu Francúzska. V utorok (9. 9.) sa výnos z francúzskych desaťročných štátnych dlhopisov zvýšil na 3,47 %, čo je nepríjemne blízko k výnosu Talianska, jedného z najhorších štátov eurozóny.
Rastúce výnosy sa premietnu do zvýšenia nákladov na obsluhu francúzskeho dlhu, ktorý už dosahuje „neúnosnú“ úroveň.
Zníženie ratingu by „dávalo zmysel“, poznamenal Eric Dor z IESEG s odvolaním sa na politickú situáciu vo Francúzsku, ktorá sťažuje vytvorenie „dôveryhodného plánu rozpočtovej konsolidácie“.
Vzhľadom na to, že spojenci prezidenta Emmanuela Macrona v parlamente nemajú väčšinu, budú musieť urobiť kompromisy, ktoré by mohli ľahko podkopať akúkoľvek snahu o zníženie výdavkov a zvýšenie daní. Lecornuova funkcia je tak potenciálne ohrozená rovnako, ako bola pred ním Bayrouova.
Podľa Dora Fitch musí zabezpečiť konzistentnosť svojich ratingov, keďže väčšina vlád v Európe má menšie deficity ako Francúzsko a má menší nahromadený dlh, no napriek tomu má nižšiu ratingovú známku.
Rozpočtový deficit Francúzska dosiahol v minulom roku 5,8 % hrubého domáceho produktu (HDP) a jeho dlh 113 % HDP. Povolený strop v eurozóne sú 3 % HDP pre deficit a 60 % pre dlh.
Niektorí ekonómovia napriek tomu vidia šancu, že agentúra Fitch zatiaľ odloží zníženie ratingu Francúzska, aby dala Lecornuovi šancu predstaviť vládny tím schopný čeliť rozpočtovej výzve.
Národný štatistický úrad INSEE vo štvrtok (11. 9.) uviedol, že HDP by mal tento rok vzrásť o 0,8 %, čo je o 0,1 bodu viac ako odhad predchádzajúcej vlády.
Ale aj keby agentúra Fitch v piatok ponechala Francúzsku nezmenený rating, konkurenčná S&P Global pravdepodobne neurobí to isté, keď v novembri zverejní svoju aktualizáciu, povedal Anthony Morlet-Lavidalie z ekonomického inštitútu Rexecode.
