Francúzsky dlh dosiahol 3,4 bilióna eur
To zvyšuje tlak na nového premiéra Sébastiena Lecornua, ktorý čelí protestom a politickým nepokojom.
Autor TASR
Paríž 25. septembra (TASR) - Verejný dlh Francúzska prudko vzrástol na rekordných 3,4 bilióna eur. Ukázali to vo štvrtok oficiálne údaje štatistického úradu INSEE. To zvyšuje tlak na nového premiéra Sébastiena Lecornua, ktorý čelí protestom a politickým nepokojom. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Lecornua začiatkom tohto mesiaca vymenoval prezident Emmanuel Macron za nástupcu Francoisa Bayroua, ktorého parlament odvolal pre jeho úsporný rozpočet po iba deviatich mesiacoch vo funkcii.
Štatistické údaje tak ukazujú, že Lecornu, bývalý minister obrany, teraz čelí dlhu, ktorý v 2. štvrťroku predstavoval 115,6 % hrubého domáceho produktu (HDP) Francúzska. Dlh sa zvýšil z 3,3 bilióna eur v marci, čo zodpovedalo 113,9 % HDP.
Lecornu ešte nezostavil novú vládu a do polovice októbra musí predložiť parlamentu návrh rozpočtu.
Odbory ohlásili nové demonštrácie na 2. októbra po tom, čo minulý týždeň po celom Francúzsku protestovali státisíce ľudí proti úsporným plánom vlády.
Lecornu, Macronov siedmy šéf vlády od roku 2017, sľúbil odklon od minulosti v snahe zmierniť politickú krízu. V snahe upokojiť hnev ľudí sľúbil zrušenie doživotných privilégií pre bývalých premiérov a tiež Bayrouových úsporných plánov, ktoré počítali so zrušením dvoch štátnych sviatkov.
Bayrou navrhol sériu opatrení, o ktorých povedal, že ušetria 44 miliárd eur, na obmedzenie vysokého dlhu Francúzska.
