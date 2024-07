Francúzsky Dvor audítorov vyzval budúcu vládu na zníženie dlhu

Paríž 15. júla (TASR) - Francúzsky Dvor audítorov v pondelok opäť vyjadril znepokojenie nad rastúcim dlhom krajiny a vyzval budúcu vládu, aby sa vrátila k zodpovednému finančnému plánovaniu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Situácia Francúzska je v ostrom kontraste so situáciou jeho hlavných európskych partnerov, ktorým sa do roku 2023 podarilo stabilizovať alebo dokonca výrazne znížiť svoje deficity," uviedol Dvor audítorov vo svojej výročnej správe. Francúzsko musí vynaložiť veľké úsilie na opätovné získanie kontroly nad svojimi verejnými financiami, aby splnilo požiadavky Európskej únie (EÚ) a zároveň zabezpečilo rast a sociálnu súdržnosť pre budúce generácie, uvádza sa v správe.



Európska komisia (EK) už v súvislosti s vysokým a rastúcim verejným dlhom vedie voči Francúzsku konanie vo veci nadmerného deficitu. "Nech už bude zajtra vo Francúzsku vládnuť ktokoľvek, nasledujúca vláda sa bude musieť zaoberať touto situáciou v oblasti verejných financií," povedal Pierre Moscovici, predseda Dvora audítorov, pre rozhlasovú stanicu France Inter. Nová vláda bude musieť znížiť dlh bez ohľadu na to, či bude ľavicová, alebo pravicová, zdôraznil Moscovici s tým, že zároveň nesmie byť ohrozený hospodársky rast a nesmie sa príliš zvyšovať daňové zaťaženie.



Po parlamentných voľbách, ktoré sa konali pred týždňom, zostáva podoba budúcej francúzskej vlády aj po víkendových rokovaniach otvorená. Víťaznej ľavicovej aliancii sa zatiaľ nepodarilo nájsť partnerov pre stabilnú vládu ani nominovať kandidátov na post premiéra. To isté platí aj pre stredový tábor okolo prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý utrpel porážku a skončil na druhom mieste.