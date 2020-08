Francúzsky europoslanec upozornil na otrockú prácu v Číne

Brusel 18. augusta (TASR) – Európsky parlament by mal presadzovať systém, ktorý nadnárodným spoločnostiam znemožní obchodný model umožňujúci využívanie detskej alebo otrockej práce pre svoje výrobky. Uviedol to v pondelok francúzsky europoslanec Raphael Glucksmann pre belgickú televíznu stanicu RTBF s odkazom na svoju kampaň upozorňujúcu na zneužívanie Ujgurov v Číne na prácu, z ktorej ťažia známe komerčné značky.



RTBF spresnila, že Glucksmann, ktorý je podpredsedom Výboru EP pre ľudské práva a členom frakcie socialistov a demokratov, v posledných týždňoch vedie intenzívnu kampaň na internete, cez ktorú upozorňuje, že mnohé výrobky známych značiek sú výsledkom nútených prác Ujgurov v Číne. Ide o 83 spoločností, a sú medzi nimi firmy ako Apple, Niké, Adidas, Lacoste, BMW či Zara.



Glucksmann sa opiera o správu Austrálskeho inštitútu pre strategickú politiku z marca tohto roku o nútenej práci Ujgurov zadržiavaných v pracovných táboroch v čínskej provincii Sin-ťiang.



Ujguri sú turkické a väčšinou moslimské etnikum s približne 12 miliónmi obyvateľov, ktorí žijú v severozápadnej Číne a ktorých Peking podozrieva zo separatizmu. Podľa organizácie Human Rights Watch je v súčasnosti na "prevýchove" v čínskych pracovných táboroch vyše milióna Ujgurov.



Europoslanec pre RTBF spresnil, že cieľom jeho mobilizačnej kampane na sociálnych sieťach je zvýšiť informovanosť verejnosti a nadnárodných spoločností o pracovných podmienkach Ujgurov, ktorí sa v pracovných táboroch zúčastňujú na výrobe známych značiek.



Glucksmann chce, aby výrobcovia značiek z čierneho zoznamu boli zodpovední za celý výrobný reťazec. Pripomenul, že v snahe znížiť výrobné náklady veľké firmy presunuli výrobu do Číny bez toho, aby sa zaujímali o to, kto a za akých podmienok ich tovar vyrába.



Platí pritom, že tieto firmy nemajú žiadnu kontrolu nad činnosťou svojich čínskych partnerov.



„Nadnárodné spoločnosti by mali byť zodpovedné za celý hodnotový reťazec a už by nemali mať možnosť preniesť zodpovednosť na svojich dodávateľov," vysvetlil.



Dodal, že firemné značky, pri ktorých sa zistí, že vo svojom hodnotovom reťazci majú dodávateľov využívajúcich otrockú alebo detskú prácu, by mali byť v Európskej únii trestnoprávne zodpovedné za porušovanie ľudských, sociálnych či environmentálnych práv. „Ak dokážeme prijať takúto legislatívu, potom môžeme zmeniť samotnú architektúru globalizácie," vysvetlil.



V praxi to podľa neho znamená, že EÚ by mala externalizovať svoje normy a štandardy, čo znamená uplatňovať ich naprieč celým hodnotovým reťazcom v prípade výrobkov nadnárodných firiem.



Glucksmann tiež pripomenul dvojtvárnosť niektorých výrobcov, keď napríklad spoločnosť Niké podporuje hnutie Black Lives Matter, aby sa v Spojených štátoch nešírilo čierne otroctvo, ale prostredníctvom svojich dodávateľov v Číne využíva otrocké metódy práce Ujgurov z táborov v Sin-ťiangu.



RTBF upozornila, že táto kampaň už prináša svoje výsledky, keďže spoločnosti Lacoste a Adidas sa zaviazali zastaviť spoluprácu s čínskymi dodávateľmi a subdodávateľmi, ktorí sa podieľajú na vykorisťovaní ujgurských pracovníkov.



Samotná mobilizačná kampaň, cielená najmä na mladých ľudí, však podľa Glucksmanna nestačí. Spresnil, že najlepším krokom by bolo prijatie regulačného systému, ktorý znemožní obchodné modely využívajúce zotročovanie ľudí. Tu je podľa jeho slov veľmi dôležitá úloha Európskeho parlamentu, ktorý by mal presadzovať legislatívu o povinnej ostražitosti firiem, aby sa nestali súčasťou vykorisťovania detí či ľudí z pracovných táborov.



S odkazom na postoj čínskej vlády k Ujgurom Glucksmann skonštatoval, že ide o najmasovejšie hromadné väznenia a deportácie v súčasnosti vo svete.