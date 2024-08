Francúzsky HDP by mal v 3. kvartáli vzrásť o vyše 0,3 %, najmä pre OH

Paríž 11. augusta (TASR) - Francúzska ekonomika by mohla v 3. kvartáli vzrásť o viac než 0,3 %, k čomu nemalou mierou prispievajú aktivity spojené s konaním Letných olympijských hier v Paríži. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila najnovší odhad francúzskej centrálnej banky.



Banka uviedla, že francúzske hospodárstvo smeruje za 3. štvrťrok k medzikvartálnemu rastu minimálne o 0,35 %. Základný rast, teda bez započítania mimoriadnych vplyvov a udalostí, by mal za obdobie júl až koniec septembra dosiahnuť 0,1 až 0,2 %. Na porovnanie, v 2. štvrťroku zaznamenal 0,3 %.



Olympijské hry by mali pridať 0,25 percentuálneho bodu, a to v dôsledku dočasne vyššej aktivity v oblasti reštauračných a hotelových služieb, ako aj ďalších aktivít spojených s konaním hier. Banka vychádza pri svojej prognóze rastu z prieskumu podnikateľskej dôvery, ktorú uskutočnila na vzorke 8500 firiem. Prieskum ukázal, že firmy z oblasti služieb očakávajú za august zvýšenie aktivity po tom, čo v júli dosiahla nízku úroveň.



Podporu ekonomike zo strany LOH v Paríži potvrdila aj ministerka cestovného ruchu Olivia Grégoireová. Pre noviny La Tribune Dimanche povedala, že zo zvýšenia počtu turistov ťažili ako hotely a reštaurácie, tak aj múzeá a ďalšie pamiatky.



Ako uviedla, počet ubytovaných turistov v mestách, v ktorých sa konali olympijské súťaže, vzrástol medziročne o 16 %. Okrem toho počet ľudí, ktorí navštívili parížske múzeá a míňali svoje peniaze v reštauráciách a baroch hlavného mesta, vzrástol o 25 %.