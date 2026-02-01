Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Francúzsky IT koncern predáva svoju „dcéru“ v USA pre prepojenie s ICE

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Capgemini, ktorá pôsobí v približne 50 krajinách a patrí k najväčším francúzskym firmám kótovaným na burze, zvolala počas víkendu mimoriadne zasadnutie predstavenstva.

Autor TASR
Paríž 1. februára (TASR) – Francúzsky IT koncern Capgemini v nedeľu oznámil, že predá svoju americkú dcérsku spoločnosť, ktorá uzavrela zmluvu s americkým Imigračným a colným úradom (ICE).

Ako vysvetlila agentúra AFP, dcérska spoločnosť Capgemini Government Solutions (CGS) podpísala s ICE kontrakt, ktorým tejto federálnej agentúre poskytla nástroj na identifikáciu a lokalizáciu cudzích štátnych príslušníkov.

Capgemini, ktorá pôsobí v približne 50 krajinách a patrí k najväčším francúzskym firmám kótovaným na burze, zvolala počas víkendu mimoriadne zasadnutie predstavenstva. Došlo k tomu po tom, ako vo francúzskom parlamente a vo vláde čelila otázkam o transparentnosti vzťahov so svojou dcérskou spoločnosťou v USA.

Proces predaja tejto divízie bude spustený okamžite,“ uviedla spoločnosť vo vyhlásení, v ktorom zároveň priblížila, že bežné právne obmedzenia pri kontrahovaní s federálnymi inštitúciami v Spojených štátoch neumožňovali materskej spoločnosti, aby kontrolovala určité aspekty činnosti dcérskej spoločnosti s dôrazom na ich súlad s cieľmi firmy.

V internom obežníku pre zamestnancov vedenie IT koncernu spresnilo, že sporný kontrakt bol uzavretý v decembri 2025 a momentálne je predmetom právnej námietky.

Kontrakt medzi ICE a Capgemini Government Solutions odhalila občianska organizácia Multinationals Observatory, ktorá monitoruje nadnárodné firmy.

Tento krok Capgemini prichádza v čase intenzívnej kritiky konania ICE v USA, ale aj v zahraničí - najmä po tom, čo pri operáciách v Minneapolise federálni agenti smrteľne postrelili dvoch občanov USA, čo vyvolalo protesty verejnosti a tlaky voči firmám spolupracujúcim s ICE.
