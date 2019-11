Francúzsky koncern Louis Vuitton kupuje Tiffany za vyše 16 mld. USD

Paríž/New York 25. novembra (TASR) - Francúzsky výrobca luxusného tovaru LVMH rozšíri svoje impérium. Zhruba po mesiaci rokovaní a upravovaní ponuky sa dohodol na akvizícii americkej klenotníckej firmy Tiffany. Stalo sa tak po tom, ako svoju ponuku opätovne navýšil. Súčasná hodnota ponuky LVMH tak dosiahla viac než 16 miliárd USD.



Koncern LVMH, pod ktorý patria značky ako Louis Vuitton, Bulgari, Dior, Tag Heuer, Chaumet či Hublot v pondelok oznámil, že kupuje Tiffany za 16,2 miliardy USD (14,65 miliardy eur) v hotovosti. K dohode došlo po tom, ako LVMH zvýšil svoju ponuku na 135 USD za akciu Tiffany oproti 130 USD za akciu ponúknutým koncom minulého týždňa. Už to znamenalo zvýšenie ponuky na prevzatie Tiffany, keďže prvú, ktorú predložil približne v polovici októbra, stanovil na 120 USD za akciu.



Francúzska spoločnosť dodala, že s dokončením akvizície, ktorá je najväčšou v jej histórii, počíta zhruba v polovici budúceho roka. Najnovšia a konečná ponuka predstavuje 7,5-percentnú prémiu oproti piatkovej (22. 11.) uzatváracej hodnote akcií Tiffany a viac než 50-percentnú prémiu v porovnaní s hodnotou akcií americkej firmy pred októbrovým podaním prvej ponuky na jej prevzatie.



Koncern LVMH, ktorého vlastníkom je najbohatší Európan Bernard Arnault, uvažoval o kúpe Tiffany už dlhší čas. Predchádzajúcou veľkou akvizíciou LVMH bola kúpa talianskej firmy Bulgari v roku 2011 za 3,7 miliardy eur. V tom čase to bola najväčšia akvizícia desaťročia v tomto sektore.



Kontrakt LVMH a Tiffany zlepší pozíciu francúzskeho koncernu na trhu s klenotmi, ako aj prístup k americkým zákazníkom. Pre firmu Tiffany, ktorú preslávil aj film zo začiatku 60. rokov minulého storočia Raňajky u Tiffanyho, je to zasa šanca zlepšiť svoju finančnú pozíciu, keďže čo sa týka rastu tržieb, v posledných rokoch za konkurenciou zaostáva.



(1 EUR = 1,1058 USD)