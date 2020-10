Francúzsky koncern LVMH prevezme americkú klenotnícku firmu Tiffany

New York 28. októbra (TASR) - Francúzsky módny koncern LVMH predsa len prevezme americkú klenotnícku firmu Tiffany. Obe strany sa dohodli na nižšej cene.



Americká firma údajne súhlasila so znížením ceny. LVMH podľa zdroja oboznámeného so záležitosťou zaplatí za akciu Tiffany 131,5 USD (112,13 eura) na akciu namiesto 135 USD. Celková hodnota transakcie predstavuje okolo 16 miliárd USD. Nové podmienky akvizície znamenajú, že francúzsky koncern zaplatí o 425 miliónov USD alebo o necelé 3 % menej v porovnaní s pôvodne dohodnutou cenou. Novú dohodu, ktorá by mala ukončiť právne spory medzi firmami, ešte musia schváliť akcionári Tiffany.



(1 EUR = 1,1727 USD)