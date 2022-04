Francúzsky koncern LVMH v 1. kvartáli zvýšil tržby o 29 %

Paríž 12. apríla (TASR) - Francúzsky koncern LVMH odštartoval do tohto roka výrazným nárastom tržieb.



Najväčší producent luxusného tovaru na svete, do ktorého portfólia patria značky, ako Louis Vuitton, Hublot a Givenchy, v 1. kvartáli dosiahol tržby 18 miliárd eur. To bolo o 29 % viac ako v rovnakom období pred rokom. Na porovnateľnej báze tržby stúpli o 23 %. Motorom rastu bol predovšetkým vysoký dopyt po kožených výrobkoch a móde.



K vplyvu vojny na Ukrajine a sankciám proti Rusku na svoje obchody sa koncern vyjadril len vágne, keď uviedol, že je ostražitý a pozorne sleduje vývoj. Dodal, že jeho prvou starosťou bola bezpečnosť a podpora ukrajinských zamestnancov.



Nárast tržieb koncernu vo všetkých oblastiach okrem segmentu vín a alkoholu bol v percentuálnom vyjadrení dvojciferný. Z hľadiska regiónov sa LVMH darilo v Spojených štátoch a Európe, ale aj v Ázii, kde však rast pribrzdili marcové protiepidemické reštrikcie v Číne.