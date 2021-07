Francúzsky koncern Thales výrazne zvýšil polročný zisk

Paríž 23. júla (TASR) – Francúzsky zbrojársky koncern Thales oznámil za 1. polrok tohto roka vysoký rast zisku. Podporilo ho zvýšenie tržieb takmer o desatinu.



Najväčšia európska firma v oblasti obrannej elektroniky v piatok informovala, že za 1. polrok dosiahla konsolidovaný čistý zisk 433 miliónov eur, zatiaľ čo v 1. polroku minulého roka to bolo iba 65 miliónov eur. Po úprave o mimoriadne položky dosiahol upravený zisk 591 miliónov eur oproti 232 miliónom eur pred rokom.



Zisk pred úrokmi a daňami (EBIT) dosiahol za prvých šesť mesiacov roka 768 miliónov eur, čo medziročne predstavuje rast o 121 %. Na organickej báze rast dosiahol 119 %.



Výsledky podporil solídny rast tržieb. Tie sa v 1. polroku zvýšili o 8,7 % na 8,42 miliardy eur. Na organickej báze rast dosiahol 9,8 %. Nové objednávky vzrástli o 37 % na 8,24 miliardy eur, pričom ich potiahli najmä kontrakty na dodávku satelitov v Európe a Indonézii.



V reakcii na výsledky za prvých šesť mesiacov roka Thales zlepšil celoročný výhľad tržieb. Spoločnosť najnovšie stanovila rozpätie odhadovaných tržieb za celý rok 2021 na 17,5 miliardy do 18 miliárd eur. Pôvodne počítala s tým, že dosiahnu od 17,1 miliardy do 17,9 miliardy eur.