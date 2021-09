Francúzsky koncern TotalEnergies podpísal investičný kontrakt v Iraku

Bagdad 5. septembra (TASR) - Francúzsky ropný a plynárenský koncern TotalEnergies podpísal kontrakt v objeme 27 miliárd USD (22,74 miliardy eur) týkajúci sa investícií do produkcie ropy, plynu a solárnej energie v Iraku, uviedol v nedeľu iracký minister ropného priemyslu Ihsan Ismail.



Ismail podpísal investičný kontrakt v Bagdade na slávnostnej ceremónii spoločne so šéfom TotalEnergies Patrickom Pouyannéom. Predpokladá sa, že dohoda by mala tiež pomôcť Iraku znížiť jeho závislosť od fosílnych palív.