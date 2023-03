Francúzsky lodiarsky koncern CMA CGM dosiahol vlani rekordný zisk

Paríž 4. marca (TASR) - Francúzsky lodiarsky a logistický koncern CMA CGM zaznamenal za minulý rok rekordný zisk takmer 25 miliárd USD. Zároveň však upozornil, že tento rok bude situácia horšia, keďže vysoká inflácia znižuje dopyt zákazníkov. Je tak ďalšou lodiarskou firmou po nemeckom koncerne Hapag-Lloyd, ktorá oznámila rekordné zisky, upozornila však na omnoho horší rok pred sebou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



CMA CGM, jedna z najväčších kontajnerových spoločností na svete, informovala, že za rok 2022 dosiahla čistý zisk 24,88 miliardy USD (23,44 miliardy eur). Oproti roku 2021 to znamená zvýšenie o 39 % a nový rekord. V tejto súvislosti dodala, že takmer 90 % čistého zisku zaznamenaného v minulom roku plánuje investovať späť do biznisu vrátane modernizácie flotily, ktorú by malo tvoriť viac lodí na ekologickejší pohon.



Tržby vzrástli o 33 % na 74,5 miliardy USD napriek miernemu poklesu objemu prepravy. Potiahli ich však vysoké prepravné sadzby. Už vo 4. štvrťroku sa však situácia zhoršila a lodiarsky koncern uviedol, že vysoká inflácia a jej pretrvávajúci tlak na dopyt spotrebiteľov bude mať vplyv na jeho výsledky v tomto roku.



Rovnaké pesimistické predpovede zverejnil predtým koncern Hapag-Lloyd. Ten rovnako dosiahol vlani rekordný zisk, konkrétne 17 miliárd eur, čo oproti predchádzajúcemu roku znamená rast o 88 %. Tento rok však počíta s výrazným poklesom ziskov. V roku 2023 by mala firma dosiahnuť zisk pred úrokmi, daňami, odpismi a amortizáciou (EBITDA) v rozmedzí od 4 do 6 miliárd eur, zatiaľ čo vlani tento zisk predstavoval 19,4 miliardy eur.



(1 EUR = 1,0615 USD)