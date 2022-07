Maloobchodný reťazec Leclerc je pripravený skrátiť otváracie hodiny

Paríž 26. júla (TASR) - Francúzska maloobchodná sieť Leclerc nevylučuje skrátenie otváracích hodín svojich obchodov ako jedno z riešení v prípade energetickej krízy súvisiacej s vojnou na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Čo sa týka najbližšej zimy, v prípade zastavenia dodávok plynu máme pripravený krízový scenár," povedal v rozhovore pre rozhlasovú stanicu France Info Michel-Edouard Leclerc, šéf najväčšieho maloobchodného potravinového reťazca vo Francúzsku. Ako uviedol, "v rámci tohto scenára by mohli v určitých hodinách niektoré obchody zatvoriť".



Francúzsky prezident Emanuel Macron v polovici júla uviedol, že čoskoro predloží plán šetrenia energiami. Ten by mal od ľudí vyžadovať kroky, ktoré by mali pomôcť pri znižovaní energetickej spotreby, napríklad nezabúdať vypínať svetlo pri odchode z miestnosti. Ako v tejto súvislosti povedal Leclerc, francúzsky sektor supermarketov sa v júli dohodol na opatreniach na šetrenie energiami, pričom tie by sa mohli začať realizovať od 15. októbra. Súčasťou opatrení je vypnutie osvetlenia po zatvorení obchodov a systematické znižovanie intenzity osvetlenia. Napríklad, osvetlenie nákupných plôch by malo byť pred príchodom zákazníkov znížené na polovicu.



Francúzsko síce nie je v takej miere závislé od dovozu zemného plynu z Ruska ako mnohé iné európske krajiny, keďže Rusko sa na celkových dodávkach do Francúzska podieľa iba približne 17 %. V súčasnosti však obavy zvyšuje nedostatočná domáca produkcia elektrickej energie, pretože mnohé jadrové elektrárne, ktoré sú základom energetickej siete v krajine, sú pre nečakanú nevyhnutnú údržbu mimo prevádzky.