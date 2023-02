Francúzsky minister financií bude rokovať o cenách potravín

Paríž 20. februára (TASR) - Francúzsky minister financií Bruno Le Maire v pondelok oznámil, že sa tento týždeň stretne s maloobchodníkmi, aby našli spôsoby, ako pomôcť zákazníkom vyrovnať sa s vysokými cenami potravín. Cieľom je nájsť riešenie tohto problému do 15. marca. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Tento týždeň budem rokovať s francúzskymi maloobchodníkmi," povedal Le Maire pre BFM TV.



"Nie je dôvod vidieť v polovici marca nárast cien potravín. Prestaňme sa zahrávať so strachom Francúzov," dodal.



Na otázku, či zvažovaným riešením je, aby maloobchodníci súhlasili s predajom tzv. protiinflačného koša, ktorý bude zahŕňať každodenné základné tovary, za nízke ceny, Le Maire odpovedal, že výsledkom by malo byť riešenie, ktoré bude pre nich najefektívnejšie.



Vláda pôvodne chcela, aby veľké maloobchodné reťazce, ako Carrefour, Casino, či rodinné siete obchodov s potravinami Auchan a E.Leclerc predávali od budúceho mesiaca kôš s približne 50 každodennými položkami za nákupnú cenu.



S vládnym návrhom však zatiaľ súhlasili len nemecký diskontný reťazec Lidl a Systeme U. Väčší maloobchodníci, ako je Carrefour, tvrdia, že už podnikli kroky a zablokovali ceny niektorých tovarov.



Štatistický úrad INSEE minulý týždeň predpovedal, že index cien potravín zostane v prvej polovici roka na úrovni 13 %.



Le Maire očakáva, že miera inflácie sa od polovice roka zníži a Francúzsko zaznamená v roku 2023 pozitívny hospodársky rast, pričom v nasledujúcom roku 2024 bude "ešte pozitívnejší".