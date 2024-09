Francúzsky minister financií plánuje nové dane pre bohatých a firmy

Paríž 24. septembra (TASR) - Francúzsko plánuje nové dane pre bohatých a firmy. Ich cieľom je ozdraviť verejné financie krajiny bez toho, aby obmedzili hospodársky rast. Uviedol to v utorok novovymenovaný minister financií Antoine Armand. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



Armand označil finančnú situáciu Francúzska za vážnu a rozpočtový deficit za jeden z najvyšších za uplynulých 50 rokov.



Tridsaťtriročný minister, neznámy mimo parížskych politických kruhov, čelí obrovskému tlaku. Musí udržať na uzde rozpočtový deficit, ktorý sa šplhá k 6 % hrubého domáceho produktu (HDP).



Investori sa zbavujú francúzskych aktív pre politické turbulencie, pričom riziková prirážka na francúzske dlhopisy sa blíži k najvyššej úrovni od dlhovej krízy v eurozóne.



Armand pre rozhlasovú stanicu FranceInter povedal, že francúzska vláda nezvýši daňové zaťaženie pracujúcich ľudí a stredných vrstiev, ale daň z bohatstva považuje za "zaujímavú cestu".



"Otázkou, ktorú si musíme položiť, je, ako môže každý inteligentne prispieť, vzhľadom na závažnosť rozpočtovej situácie," poznamenal a dodal, že prípadné dodatočné zdanenie nesmie brzdiť hospodársky rast a vytváranie pracovných miest.



Vláda premiéra Michela Barniera je pod tlakom, aby našla rýchle riešenia fiškálnych problémov krajiny. V najbližších týždňoch musí parlamentu predložiť návrh zákona o rozpočte na rok 2025. Barnier už v nedeľu (22. 9.) naznačil, že zvažuje zvýšiť dane pre najväčšie spoločnosti a najbohatších jednotlivcov v snahe zaplátať obrovskú dieru v rozpočte.



Rozdiel medzi výnosmi z desaťročných francúzskych a nemeckých dlhopisov stúpa od patovej situácie po predčasných voľbách v lete, ktoré nepriniesli jasného víťaza. Francúzske akcie klesli o viac ako 6 % od chvíle, keď prezident Emmanuel Macron vyhlásil termín predčasných volieb na 9. júna.



Patrick Martin, šéf francúzskej lobistickej skupiny Medef, v utorok pre rádio Franceinfo povedal, že firmy sú pripravené poskytnúť "výnimočné a dočasné" príspevky, ak to bude potrebné, ale musia byť cielené a primerané. "Ak Barnierova vláda dokáže predložiť dôveryhodnú fiškálnu stratégiu, ktorá upokojí trhy a vo všeobecnosti bude v súlade s pravidlami Európskej únie (EÚ), mohla by posilniť dôveru v ekonomické smerovanie Francúzska. Vzhľadom na politickú nestabilitu a napínavé fiškálne ciele je však cesta vpred plná rizika," vyhlásil.



Politika zdanenia bohatých vo Francúzsku by znamenala významný posun po siedmich rokov pôsobenia Macrona v úrade prezidenta. Zaviazal sa totiž napraviť vzťahy Francúzska s podnikmi. Jedným z jeho prvých krokov bolo zmenšenie rozsahu dane z majetku a zavedenie paušálneho odvodu z kapitálu, čím si vyslúžil pochvalu od podnikateľskej komunity a výčitky od kritikov, ktorí ho prezývali "prezidentom bohatých".