Francúzsky minister financií skritizoval investičné plány Sanofi v USA

Paríž 15. mája (TASR) - Francúzsky minister financií Éric Lombard skritizoval rozhodnutie farmaceutickej spoločnosti Sanofi investovať v USA v nasledujúcich rokoch miliardy dolárov. Francúzska vláda má totiž sama záujem, aby čo najviac firiem investovalo vo Francúzsku, nie v zahraničí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



„Je jasné, že takéto niečo vidíme veľmi neradi. Je to veľmi nepríjemná informácia,“ uviedol Lombard pre televíznu stanicu BFM Business odkazujúc na informácie firmy Sanofi. „Vysiela to veľmi zlý signál,“ dodal s tým, že dúfa, že farmaceutická spoločnosť bude pokračovať v investíciách aj na francúzskom trhu.



Sanofi, ktorá patrí k najväčším výrobcom vakcín na svete a je lídrom v oblasti protizápalových liekov, tento týždeň oznámila, že v USA plánuje investovať do konca roka 2030 minimálne 20 miliárd USD (17,88 miliardy eur). Produkciu chce zvýšiť prostredníctvom priamych investícií do svojich závodov v USA a prostredníctvom investovania do partnerstiev s americkými firmami.



Sanofi je tak ďalšou spoločnosťou, ktorá v reakcii na colnú politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa oznámila nové investície v USA. Minulý mesiac tak urobila švajčiarska spoločnosť Roche, ktorá uviedla, že do piatich rokov chce v Spojených štátoch investovať 50 miliárd USD. Nové investície oznámili aj viaceré americké farmaceutické firmy.



(1 EUR = 1,1185 USD)